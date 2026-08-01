Большинство украинцев в Польше уже не планируют возвращаться: что показало новое исследование

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По оценкам польского статистического управления GUS, сейчас в Польше находится около 1,68 млн. граждан Украины. Исследование показывает, что настроения украинцев существенно изменились по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Если раньше многие рассматривали пребывание в Польше как временное, то теперь все больше людей планируют остаться там надолго.

В частности:

73% украинцев надолго связывают свое будущее с Польшей;

44% планируют жить там по меньшей мере еще несколько лет (в 2022 году таких было всего 22%, то есть их доля фактически удвоилась);

29% предпочитают остаться навсегда;

23% респондентов пока не определились со своими планами.

Исследователи также обратили внимание на разницу между разными волнами миграции. Среди украинцев, переехавших в Польшу еще до начала полномасштабной войны, около 80% видят свое будущее именно там. Среди выехавших после февраля 2022 года этот показатель ниже — 64%, но все равно большинство не планирует в ближайшее время покидать страну.

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В то же время, украинцы все активнее интегрируются в польский рынок труда. За четыре года уровень занятости заметно вырос, а часть мигрантов уже открыла свой бизнес или работает на себя. Уровень занятости вырос с 69% в 2022 году до почти 83% в 2026 году.

Несмотря на высокий уровень занятости, проблема несоответствия профессиональной квалификации остается актуальной.

Почти 45% трудоустроенных украинцев выполняют работу, для которой они обладают более высокой квалификацией, чем требует должность. Только около 45% работают по специальности или на работе, что соответствует их навыкам. 10% занимают должности, для которых, напротив, им не хватает квалификации.

Авторы исследования отмечают, что проблема так называемой избыточной квалификации остается одной из главных, и за последние несколько лет эта ситуация практически не изменилась.

Исследование также показало разницу в доходах в зависимости от формы занятости. Самые высокие заработки чаще имеют предприниматели: более трети из них сообщили о ежемесячном доходе более 9,5 тыс. злотых. Среди наемных работников наиболее распространенными остаются зарплаты в диапазоне 3,5−6,5 тыс. злотых в месяц, тогда как работники со случайной или временной занятостью значительно чаще получают менее 5 тыс. злотых.

То есть, общая картина свидетельствует о постепенной интеграции украинцев в польское общество. Рост уровня занятости, развитие собственного бизнеса и увеличение количества людей, которые планируют остаться в Польше на длительное время, свидетельствуют, что для многих страна уже стала не временным пристанищем, а местом для воспитания детей и работы.

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