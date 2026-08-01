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1 августа 2026, 8:14 Читати українською

Большинство украинцев в Польше уже не планируют возвращаться: что показало новое исследование

Почти три четверти живущих в Польше украинцев связывают свое будущее именно с этой страной. Такие результаты обнародовал Центр исследований миграции Варшавского университета в новом аналитическом отчете.

Почти три четверти живущих в Польше украинцев связывают свое будущее именно с этой страной.

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По оценкам польского статистического управления GUS, сейчас в Польше находится около 1,68 млн. граждан Украины. Исследование показывает, что настроения украинцев существенно изменились по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Если раньше многие рассматривали пребывание в Польше как временное, то теперь все больше людей планируют остаться там надолго.

В частности:

  • 73% украинцев надолго связывают свое будущее с Польшей;
  • 44% планируют жить там по меньшей мере еще несколько лет (в 2022 году таких было всего 22%, то есть их доля фактически удвоилась);
  • 29% предпочитают остаться навсегда;
  • 23% респондентов пока не определились со своими планами.

Исследователи также обратили внимание на разницу между разными волнами миграции. Среди украинцев, переехавших в Польшу еще до начала полномасштабной войны, около 80% видят свое будущее именно там. Среди выехавших после февраля 2022 года этот показатель ниже — 64%, но все равно большинство не планирует в ближайшее время покидать страну.

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В то же время, украинцы все активнее интегрируются в польский рынок труда. За четыре года уровень занятости заметно вырос, а часть мигрантов уже открыла свой бизнес или работает на себя. Уровень занятости вырос с 69% в 2022 году до почти 83% в 2026 году.

Несмотря на высокий уровень занятости, проблема несоответствия профессиональной квалификации остается актуальной.

  1. Почти 45% трудоустроенных украинцев выполняют работу, для которой они обладают более высокой квалификацией, чем требует должность.
  2. Только около 45% работают по специальности или на работе, что соответствует их навыкам.
  3. 10% занимают должности, для которых, напротив, им не хватает квалификации.

Авторы исследования отмечают, что проблема так называемой избыточной квалификации остается одной из главных, и за последние несколько лет эта ситуация практически не изменилась.

Исследование также показало разницу в доходах в зависимости от формы занятости. Самые высокие заработки чаще имеют предприниматели: более трети из них сообщили о ежемесячном доходе более 9,5 тыс. злотых. Среди наемных работников наиболее распространенными остаются зарплаты в диапазоне 3,5−6,5 тыс. злотых в месяц, тогда как работники со случайной или временной занятостью значительно чаще получают менее 5 тыс. злотых.

То есть, общая картина свидетельствует о постепенной интеграции украинцев в польское общество. Рост уровня занятости, развитие собственного бизнеса и увеличение количества людей, которые планируют остаться в Польше на длительное время, свидетельствуют, что для многих страна уже стала не временным пристанищем, а местом для воспитания детей и работы.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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+30
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
1 августа 2026, 11:58
#
Если война затянется ещё на годик, цифры станут ещё печальнее. В 2023—2024 годах надеялись на возвращение 50−60% выехавших, сейчас уже 25−30% оптимистичный прогноз.
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
1 августа 2026, 15:32
#
Волшебный европейский пендель сломает эту математику на корню.
Как только война кончится большинство принудительно домой отправят, их согласия никто спрашивать не будет.
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0
BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:51
#
Ага, звичайно відправлять. Не потрібні мені твої дешеві робітники, Україно, забирай. Губу підбери.
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+30
kadaad1988
kadaad1988
1 августа 2026, 13:05
#
Никто не хочет возвращаться в то, что было Украиной до майдана 2014-го!
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0
Vadimra
Vadimra
1 августа 2026, 13:11
#
Kadaad 1988 наконец то понял за что мы стояли на Майдане
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BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:53
#
Тут ти правий, ніхто не хоче вертатись в Україну Януковича. Це тільки у тебе там було все — і робота дворніком, і заначка на вечір. Але більшість людей не хоче так жити, як ти.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
1 августа 2026, 15:17
#
Сегодня поняла, почему это называется концлагерем.
На Укрпочте не выдали посылку (в сумме 400грн! из Украины) — в категоричной форме потребовали предъявить идентификационный код!
Реально думаю съехать отсюда, т.к. жить становится просто невозможно — контроль, запрет, налоги…
Зато у улиц новые названия и новые праздники назначают…
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0
BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:52
#
Погано стараєтесь, русня. Ніякий інн на пошті не потрібен.
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