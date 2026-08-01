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1 августа 2026, 18:40 Читати українською

Поколение Z сбегает из офисов плакать в примерочные Zara и спать в кинотеатрах — Fortune

Молодые офисные работники нашли новый способ справиться с рабочим стрессом: они просто исчезают посреди рабочего дня. По данным Fortune, представители поколения Z массово убегают из офисов во время обеденного перерыва, чтобы поплакать или вздремнуть в местах, где их никто не найдет: кинотеатрах, примерочных магазинах, на станциях метро и даже на мостах.

Молодые офисные работники нашли новый способ справиться с рабочим стрессом: они просто исчезают посреди рабочего дня.

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Статистика утверждает, что почти половина молодых офисных работников хотя бы раз плакала из-за рабочего стресса.

Кинотеатр как место для сна, Zara как место для слез.

Все началось с одного поста. Нью-Йоркец Бен Сандерсон рассказал, как заплатил $15 за билет в кино и вместо фильма проспал 90 минут в раскладном кресле. Назвал это одним из лучших снов в своей жизни и посоветовал кинотеатры как идеальное место для дневного отдыха тем, кто добирается на работу по общественному транспорту.

Пост набрал более миллиона просмотров. Дальше покатилась лавина: другие юные пользователи начали делиться своими любимыми местами. Один составил целый путеводитель по Нью-Йорку: места, где можно поплакать наедине. В список вошли станции метро, Вильямсбург и примерная Zara в Сохо.

Очевидно, что синтетические свитера и флуоресцентное освещение создают нужную атмосферу.

Тренд отражает более глубокое недовольство: большинство молодых работников воспринимают традиционную офисную работу как нечто изнурительное и бессмысленное. Британское исследование 2025 показало: около 40% работников 1997—2007 года рождения серьезно думали об увольнении уже в течение первого месяца работы.

Статистика же утверждает, что в первом квартале 2025 года в американских офисах фиксировалось более 208 миллионов случаев враждебного поведения на рабочем месте. А 61% работников утверждают, что их обвиняли в чужих ошибках.

Поколение Z против искусственного интеллекта: саботаж как протест

Кроме побегов из офисов молодые работники нашли еще один способ выразить недовольство — саботаж корпоративного ИИ.

В апреле появилось исследование: 44% представителей поколения Z сознательно мешают внедрению искусственного интеллекта в своих компаниях. Среди работников старшего возраста этот показатель значительно меньше — 29%.

Методы разные: кто вводит чужие конфиденциальные данные в публичные ИИ-инструменты, кто просто отказывается пользоваться технологией вообще. Главная причина — страх потерять работу. 76% руководителей высшего звена признают, что саботаж со стороны сотрудников представляет серьезную угрозу для будущего компании.

Выходит парадокс: компании внедряют ИИ, чтобы повысить эффективность, а работники саботируют процесс… и идут плакаты в магазин одежды.

Похоже, между корпоративными целями и человеческими потребностями образовалась пропасть, которую ни один алгоритм пока не может заполнить.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Moonlighter
Moonlighter
1 августа 2026, 21:17
#
«Складні часи породжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи, добрі часи породжують слабких людей, а слабкі люди створюють складні часи». Покоління Z виросли в смартфонах і тіктоках, вони не знають що таке робота і навіщо заробляти гроші. Це слабке покоління яке не знає що таке стрес і груба сила. Вони потенційно створять майбутньому поколінню складні часи.
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+15
44200982
44200982
2 августа 2026, 1:31
#
Якщо зараз не складні часи то я вже не уявляю, як ще Вас можна напрягти
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