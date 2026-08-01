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1 августа 2026, 15:41 Читати українською

FIFA хочет продать долю чемпионата мира частным инвесторам — UEFA угрожает бойкотом

После рекордного по коммерческим показателям чемпионата мира FIFA решила воспользоваться моментом и привлечь частный капитал в управление самым ценным футбольным активом планеты. Об этом сообщает CNBC. Но план столкнулся с неожиданно мощным сопротивлением.

После рекордного по коммерческим показателям чемпионата мира FIFA решила воспользоваться моментом и привлечь частный капитал в управление самым ценным футбольным активом планеты.

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FIFA объявила о намерении продать миноритарную долю в новой дочерней структуре FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет контролировать коммерческую сторону мундиаля. Оценка FFE — около $20 млрд, дополнительно планируется привлечь $4,2 млрд от внешних инвесторов.

Частная инвестиционная компания Thrive Capital под руководством Джошуа Кушнера уже поддержала план.

Почему UEFA и Concacaf сказали «нет»

Реакция была молниеносной. UEFA, организация, руководящая европейским футболом, угрожает бойкотом соревнований FIFA, включая чемпионат мира, если план реализуется. Concacaf, представляющая Северную и Центральную Америку и Карибский бассейн, также отклонила предложение.

Вместе UEFA и Concacaf представляют 96 из 211 членов FIFA — достаточно, чтобы заблокировать любое решение.

«Чемпионат мира не может являться инвестиционным продуктом. Ни его часть не должна попадать к частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — заявила UEFA.

Примечательно, что старший советник президента FIFA Джанни Инфантино Карлос Кордейро немедленно ушел в отставку в знак протеста, назвав соглашение «плохим для футбола и плохим для будущего игры».

FIFA защищается: никто не продает футбол, а без поддержки большинства членов FFE попросту не запустят. Но дискуссия уже вышла за рамки одного соглашения.

Частный капитал и спорт: где граница

Футбольный скандал отражает более широкую тенденцию. Частные инвестиционные фонды все активнее входят в большой спорт. Их привлекают стабильные денежные потоки и рост аудитории как альтернатива перегретым ИИ-активам.

NFL разрешила продавать до 10% клубов частным фондам с 2024 года. MLB установила предел в 30% совокупного участия PE, NBA и NHL. Следующий рубеж — студенческий спорт в США, где частные деньги пока не появились из-за всеобщей осторожности.

Но мундиаль — это принципиально иной масштаб. Когда внешние инвесторы получают долю в турнире, коммерческая рентабельность превращается в постоянное обязательство, а ожидания акционеров становятся ежедневным давлением. Именно это и пугает футбольный мир больше всего.

Напомним

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым прибыльным турниром в истории FIFA. По словам президента организации Джанни Инфантино, совокупный доход FIFA за коммерческий цикл 2023−2026 годов превысит $15 млрд, что значительно больше начальных прогнозов.

Еще год назад федерация ожидала получить от ЧМ около $8,9 млрд. дохода, а весной прогноз повысили до $11 млрд. Окончательный финансовый результат оказался еще выше.

Читайте также: Какие страны вызывают самую большую ненависть на Чемпионате мира по футболу

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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