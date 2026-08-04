Дубай обогнал Нью-Йорк и стал вторым самым умным городом мира

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Результат оказался неожиданным для многих, ведь выше оказался только Лондон.

В пятерку лидеров вошли

Лондон

Дубай

Нью-Йорк

Вашингтон

Амстердам

Дубай и еще четыре города получили самый высокий статус зрелости, который BCG назвал уровнем лидеров. ОАЭ представлены в топ-20 сразу двумя городами. Абу-Даби занял 20-е место и вошел в группу ускоренно развивающихся городов.

Де Дубай действительно отличается

Среди ключевых сильных сторон Дубая исследователи BCG выделяют масштаб и темп внедрения цифровых решений. Город разворачивает больше разумных городских приложений, чем большинство конкурентов в рейтинге.

Но не менее важен другой показатель — уровень реальной вовлеченности жителей. Технологии работают только тогда, когда люди ими пользуются, и именно здесь Дубай отличается. Высокая активность жителей формирует постоянную обратную связь, позволяющую совершенствовать сервисы и расширять их охват.

По уровню внедрения искусственного интеллекта в публичные услуги город входит в число мировых лидеров наряду с Мумбаем, Манчестером и Бостоном.

Технологии сами по себе ничего не решают

BCG делает важный вывод, касающийся не только Дубая. Самые умные города мира не выиграют гонку благодаря одним инвестициям в инфраструктуру. Они совмещают цифровые решения с развитием человеческого капитала, поддержкой стартапов и тесным сотрудничеством между государством и бизнесом. Дубай входит в 37 городов, которым удается удерживать этот баланс одновременно.

Исследователи также отмечают, что единого рецепта умного города не существует. Одни города равномерно прогрессируют по всем направлениям, другие делают ставку на конкретные сферы и преуспевают через них. Дубай относят к городам, стабильно сильным сразу в нескольких измерениях и именно благодаря этой широте достигли наивысшего уровня зрелости.

Напомним

Как уже сообщал Минфин, Дубай будет платить туристические бонусы за приглашение гостей из-за границы .

Инициативу положил начало Департаменту экономики и туризма Дубая. Она предполагает, что жители ОАЭ могут зарегистрировать иностранных гостей, планирующих посетить город. По прибытии туриста участник программы получает специальный бонусный пакет в размере около $817.