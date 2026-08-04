Дубай обогнал Нью-Йорк и стал вторым самым умным городом мира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2026, 12:06 Читати українською

Дубай обогнал Нью-Йорк и стал вторым самым умным городом мира

Boston Consulting Group впервые составил глобальный рейтинг самых умных городов — Intelligent Cities Index. Исследователи оценивали 61 город по тому, как они используют искусственный интеллект, цифровые технологии и современное управление для улучшения жизни людей.

Boston Consulting Group впервые составил глобальный рейтинг самых умных городов — Intelligent Cities Index.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результат оказался неожиданным для многих, ведь выше оказался только Лондон.

В пятерку лидеров вошли

  • Лондон
  • Дубай
  • Нью-Йорк
  • Вашингтон
  • Амстердам

Дубай и еще четыре города получили самый высокий статус зрелости, который BCG назвал уровнем лидеров. ОАЭ представлены в топ-20 сразу двумя городами. Абу-Даби занял 20-е место и вошел в группу ускоренно развивающихся городов.

Де Дубай действительно отличается

Среди ключевых сильных сторон Дубая исследователи BCG выделяют масштаб и темп внедрения цифровых решений. Город разворачивает больше разумных городских приложений, чем большинство конкурентов в рейтинге.

Но не менее важен другой показатель — уровень реальной вовлеченности жителей. Технологии работают только тогда, когда люди ими пользуются, и именно здесь Дубай отличается. Высокая активность жителей формирует постоянную обратную связь, позволяющую совершенствовать сервисы и расширять их охват.

По уровню внедрения искусственного интеллекта в публичные услуги город входит в число мировых лидеров наряду с Мумбаем, Манчестером и Бостоном.

Технологии сами по себе ничего не решают

BCG делает важный вывод, касающийся не только Дубая. Самые умные города мира не выиграют гонку благодаря одним инвестициям в инфраструктуру. Они совмещают цифровые решения с развитием человеческого капитала, поддержкой стартапов и тесным сотрудничеством между государством и бизнесом. Дубай входит в 37 городов, которым удается удерживать этот баланс одновременно.

Исследователи также отмечают, что единого рецепта умного города не существует. Одни города равномерно прогрессируют по всем направлениям, другие делают ставку на конкретные сферы и преуспевают через них. Дубай относят к городам, стабильно сильным сразу в нескольких измерениях и именно благодаря этой широте достигли наивысшего уровня зрелости.

Напомним

Как уже сообщал Минфин, Дубай будет платить туристические бонусы за приглашение гостей из-за границы .

Инициативу положил начало Департаменту экономики и туризма Дубая. Она предполагает, что жители ОАЭ могут зарегистрировать иностранных гостей, планирующих посетить город. По прибытии туриста участник программы получает специальный бонусный пакет в размере около $817.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами