Таможенная революция 2027: Мирослав Лаба рассказывает о реформе, которая изменит правила игры

Украина стоит на пороге фундаментальных перемен во внешнеэкономической деятельности. Новый проект Таможенного кодекса, который должен заработать с 1 декабря 2027 г., является ключевым условием евроинтеграции. В интервью « Шелтеру » Мирослав Лаба, специалист Экономической экспертной платформы, проанализировал эти изменения и подчеркнул, что обновление законодательства является частью стратегических договоренностей в рамках программы МВФ EFF и пакетов помощи от ЕС.

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Статус АЭО и отмена «посылочных» льгот

Одним из главных инструментов упрощения таможенных процедур остается статус авторизованного экономического оператора (АЭО). Как объясняет Мирослав Лаба, этот статус фактически открывает бизнесу «зеленый коридор», минимизируя задержки на границе. Компании, уже имеющие действующий статус АЭО, не будут нуждаться в повторной процедуре, поскольку действующие требования уже полностью гармонизированы с европейскими стандартами.

По мнению специалиста, этот механизм наиболее востребован для логистических компаний, импортеров и экспортеров, нуждающихся в скорости в ежедневной работе.

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В то же время, проект Кодекса предусматривает отмену НДС-льготы для международных посылок стоимостью до €150. Это решение продиктовано борьбой с контрабандой. Как отмечает Мирослав Лаба, многие бизнесы использовали эту льготу в качестве схемы для коммерческого импорта, разбивая крупные партии товаров на мелкие посылки. По данным таможни, некоторые физлица заказывали более 800 посылок в год, что привело к потерям бюджета на 92 млрд грн.

Украина здесь следует мировому тренду: ЕС уже отменил аналогичные льготы, а США ограничили порог беспошлинного импорта.

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Цифровизация и борьба с коррупцией

В своем разговоре для издания «Шелтер» Мирослав Лаба подчеркивает, что реформа невозможна без полной цифровизации. Новый кодекс предусматривает внедрение системы «единого окна» и обмен данными с таможнями ЕС до декабря 2027 года. Это должно сделать невозможным подмену инвойсов и другие манипуляции, которые годами использовались на границе.

По словам специалиста, ключевыми элементами перезагрузки таможни станут:

Создание единой системы, в которую будут иметь доступ налоговая, таможня и БЭБ для мгновенного обнаружения схем. Всемирный банк уже выделил на это $30 млн. Переход к модели пост-аудита, когда контроль осуществляется не на границе, а после оформления товара, что значительно ускоряет логистику. Масштабная переаттестация всех работников таможни в течение 1,5 лет, которую должна провести новая команда руководства.

Мирослав Лаба резюмирует: главная цель перемен — сделать украинское таможенное законодательство честным, прежде всего, для самих себя, а не для вступления в ЕС. Прозрачные и предсказуемые правила могут привлечь инвесторов и минимизировать коррупционное влияние на государственную границу.

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