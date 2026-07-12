Популизм вместо развития: почему Украина не может преодолеть экономическую пропасть

Аналитик и автор просветительских инициатив Валентин Красноперов представил анализ , что, по его мнению, раскрывает истинное состояние украинской экономики. Он отмечает, что хотя в официальных новостях часто фигурирует цифра номинального ВВП, достигшего довоенных $200 миллиардов, это лишь «бумажный» результат, не учитывающий инфляционные процессы.

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Реальный уровень производства значительно ниже: в 2026 году он составляет лишь 79,7% от довоенного показателя, что составляет около $160 миллиардов в ценах 2021 года.

Хотя МВФ прогнозирует среднегодовой рост на 3,8% в 2027—2031 годах, эти цифры основываются на оптимистическом сценарии завершения войны. На практике же за военные годы средний рост составил всего 2%. С такими темпами реальный уровень производства возобновится до довоенного только к 2037 году.

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Популизм вместо роста: почему восстановление затягивается

Даже оптимистичные прогнозы предполагают длительное наслаждение утраченного. Если ничего не менять, наша экономика рискует остановиться на десятилетие.

Вот сколько времени понадобится для догнания довоенного ВВП при разных темпах роста:

3 года — при 7,9% роста в год.

5 лет — при 4,6% роста в год.

7 лет — при 3,3% роста в год.

10 лет — при 2,3% роста в год.

15 лет — при 1,5% роста в год.

Сегодняшняя государственная политика выглядит полной противоположностью экономического рывка. По мнению Красноперова, власти тратят сотни миллиардов на дотации тарифов и популистские программы, такие как кэшбеки или «поддержки», вместо того, чтобы внедрять справедливые субсидии.

Пенсионные расходы достигли исторического максимума, однако для внедрения накопительной пенсионной системы, которая могла бы реально улучшить жизнь людей, ничего не делается.

Вместо приоритетного финансирования Сил обороны и экономии бюджета, усиливается давление на работающих в стране: повышается военный сбор, растет фискализация ФЛПов. Создается впечатление, что страна не пытается вырваться из экономической пропасти, а наоборот, глубже в нее закапывается.

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