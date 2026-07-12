Популизм вместо развития: почему Украина не может преодолеть экономическую пропасть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 июля 2026, 14:28 Читати українською

Популизм вместо развития: почему Украина не может преодолеть экономическую пропасть

Аналитик и автор просветительских инициатив Валентин Красноперов представил анализ, что, по его мнению, раскрывает истинное состояние украинской экономики. Он отмечает, что хотя в официальных новостях часто фигурирует цифра номинального ВВП, достигшего довоенных $200 миллиардов, это лишь «бумажный» результат, не учитывающий инфляционные процессы.

Аналитик и автор просветительских инициатив Валентином Красноперовым представил анализ, что, по его мнению, раскрывает истинное состояние украинской экономики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальный уровень производства значительно ниже: в 2026 году он составляет лишь 79,7% от довоенного показателя, что составляет около $160 миллиардов в ценах 2021 года.

Хотя МВФ прогнозирует среднегодовой рост на 3,8% в 2027—2031 годах, эти цифры основываются на оптимистическом сценарии завершения войны. На практике же за военные годы средний рост составил всего 2%. С такими темпами реальный уровень производства возобновится до довоенного только к 2037 году.

Читайте также: Украина вошла в пятерку самых быстрых экономик Европы: МВФ прогнозирует рост вдвое быстрее еврозоны

Популизм вместо роста: почему восстановление затягивается

Даже оптимистичные прогнозы предполагают длительное наслаждение утраченного. Если ничего не менять, наша экономика рискует остановиться на десятилетие.

Вот сколько времени понадобится для догнания довоенного ВВП при разных темпах роста:

  • 3 года — при 7,9% роста в год.

  • 5 лет — при 4,6% роста в год.

  • 7 лет — при 3,3% роста в год.

  • 10 лет — при 2,3% роста в год.

  • 15 лет — при 1,5% роста в год.

Сегодняшняя государственная политика выглядит полной противоположностью экономического рывка. По мнению Красноперова, власти тратят сотни миллиардов на дотации тарифов и популистские программы, такие как кэшбеки или «поддержки», вместо того, чтобы внедрять справедливые субсидии.

Пенсионные расходы достигли исторического максимума, однако для внедрения накопительной пенсионной системы, которая могла бы реально улучшить жизнь людей, ничего не делается.

Вместо приоритетного финансирования Сил обороны и экономии бюджета, усиливается давление на работающих в стране: повышается военный сбор, растет фискализация ФЛПов. Создается впечатление, что страна не пытается вырваться из экономической пропасти, а наоборот, глубже в нее закапывается.

Читайте также: Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 45% в годовом измерении — Госстат

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
12 июля 2026, 16:32
#
Шкода, що Краснопьоров — лівачок. Іноді розумні речі каже.
+
0
matroskin
matroskin
12 июля 2026, 17:13
#
І що тут розумного, особливо «розумна» остання фраза:
Замість пріоритетного фінансування Сил оборони та економії бюджету, посилюється тиск на тих, хто працює в країні: підвищується військовий збір, зростає фіскалізація ФОПів.
Набір слів, як і власне вся стаття.
То що, давайте тарифи підіймати?
Чи перестанемо платити ВПО, а може й військовим?
Чи як «накопичувальна пенсійна система» вирішить питання щомісячної виплати пенсій чинним пенсіонерам.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами