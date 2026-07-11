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11 июля 2026, 16:09 Читати українською

Германия упростила обмен украинских водительских прав: что известно

Вчера Бундесрат поддержал решение, существенно облегчающее обмен украинских водительских удостоверений на местные. Верхняя палата парламента включила Украину в Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung — список государств, граждане которых могут обменивать права по упрощенной процедуре. Об этом сообщает сайт RefugeesConnect.de.

Вчера Бундесрат поддержал решение, существенно облегчающее обмен украинских водительских удостоверений на местные.

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После вступления решения в силу украинцы в Германии смогут:

  • обменять водительское удостоверение без сдачи теоретического экзамена

  • не проходить практический экзамен

  • оформить документы быстрее и дешевле, чем раньше

Упрощенный обмен распространяется на категории A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. То есть, охватывает как легковые автомобили, так и мотоциклы, грузовики, автобусы.

Ранее украинцы могли управлять автомобилем в Германии только в течение определенного законодательством срока после въезда, а затем должны сдавать экзамены для получения местных прав. Для многих беженцев без знания языка это было серьезным барьером.

Решение Бундесрата является одним из завершающих этапов законодательной процедуры. Следующий шаг — официальная публикация изменений в Федеральном вестнике Bundesanzeiger. Только после этого новые правила вступят в силу.

Но конкретные даты пока не объявлены.

Решение совпало с параллельными переменами в самой Украине. 8 июля Кабинет Министров утвердил обновленный порядок выдачи водительских удостоверений, направленный на гармонизацию с нормами ЕС.

Кроме того, Украина обязалась перед ЕС ввести обязательный технический осмотр для всех транспортных средств, включая легковые авто. Соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца 2027 года. Мы писали об этом в нашей статье «Техосмотр легковых автомобилей возвращается: чего ожидать водителям в 2027 году».

Таким образом, Украина и ЕС двигаются навстречу друг другу в вопросах дорожного законодательства:

  • Германия снимает барьеры для украинских водителей

  • Украина адаптирует свое законодательство к европейским стандартам

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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