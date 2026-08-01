48 миллионов человек живут в домах, непригодных для современного климата: что нужно знать при выборе жилья и страны

Исследователи Совместного исследовательского центра ЕС (JRC) впервые составили глобальную карту зданий, которые труднее всего отапливать зимой и охлаждать летом. Вывод неутешителен: 48 миллионов человек уже сейчас живут в домах, не отвечающих окружающим их климатическим условиям. К концу столетия эта цифра может возрасти в два-три раза.

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Для украинцев, знающих, что такое зима без отопления или летняя жара в панельной пятиэтажке, это исследование не абстрактное наблюдение, а описание ежедневной реальности.

Почему одни дома «держат» температуру, а другие нет

Два основных фактора определяют, как трудно поддерживать удобную температуру в доме: его возраст и форма.

Под формой исследователи подразумевают компактность строения. Чем больше наружных стен в доме относительно его объема, тем больше тепла он теряет зимой и тем больше нагревается летом. Растянутый частный дом с большой площадью крыши и стен — самый плохой вариант при выборе жилья. Многоквартирный дом с общими стенами между квартирами значительно более комфортен в условиях глобального потепления.

Схематическое представление зависимости между коэффициентом формы здания и компактностью в разных типовых домах разных размеров и форм.

Возраст застройки не менее важен. 43% всех построек в мире построено до 1980 года, когда стандартов энергоэффективности фактически не существовало. Именно такие дома требуют больше энергии для обогрева или охлаждения. И именно в них живет большинство жителей постсоветских городов.

Кто пострадает больше всего и что с этим делать

Исследование фиксирует тревожное смещение: если раньше самыми уязвимыми были холодные регионы (сельская местность в странах с суровым климатом), то к концу века главный удар придется на самые жаркие (Азия, Европа) и беднейшие (Африка) регионы планеты.

Изменение климата повышает температуру, кондиционеры потребляют все больше электричества, а у граждан бедных стран нет ресурсов ни на модернизацию зданий, ни на оплату счетов за электроэнергию.

Только 25% стран с низким уровнем доходов имеют минимальные требования к энергоэффективности новых зданий против 50% в более богатых государствах (при условии, что там будет решена проблема с установкой кондиционеров).

Темно-синий цвет на карте (b) — здания, построенные до 1980 года, то есть до появления стандартов энергоэффективности. Именно такой жилищный фонд преобладает в Украине и большинстве стран бывшего СССР.

Предлагаемые исследователями в зависимости от типа застройки

Старые городские дома (типичная ситуация для Украины). Улучшение природной вентиляции, утепление стен и замена окон без масштабных конструктивных изменений. Сельская застройка. Делать приоритетом утепление стен и солнечную генерацию Новое строительство в развивающихся странах. Вводить обязательные стандарты компактности, использовать материалы с высокой тепловой массой, учитывать наличие пассивной вентиляции.

Для Украины, где большинство жилищного фонда — это советские дома 1960−1980-х годов с минимальным утеплением, исследование является еще одним аргументом в пользу масштабной программы энергетической модернизации. Особенно в условиях, когда обстрелы разрушают инфраструктуру, а цены на энергоносители растут.

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