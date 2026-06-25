Техосмотр легковых автомобилей возвращается: чего ожидать водителям в 2027 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2026, 15:33 Читати українською

Техосмотр легковых автомобилей возвращается: чего ожидать водителям в 2027 году

Украина восстанавливает обязательный технический контроль легковых автомобилей. В 2011 году эта процедура была отменена, поскольку она превратилась в механизм продажи разрешений без реальной проверки авто. Сегодня инициатива возвращается как обязательство перед ЕС согласно Директиве 2014/45/ЕС. Об этом сообщает сайт Visit Ukraine.

Украина восстанавливает обязательный технический контроль легковых автомобилей.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К концу 2027 г. система должна заработать на полную мощность.

Замысел реформы выглядит прогрессивно. Она предусматривает переход на электронные процедуры, сертификацию инспекторов (с регулярной переаттестацией) и внедрение ИИ, который будет анализировать фото и видео с учетом подозрительных манипуляций. К тому же появляется отдельная специализация — инспектор по техническому контролю.

Такой подход должен теоретически изменить подход от формальной отметки к реальной оценке безопасности транспортного средства.

Реформа безопасности или новая «кормушка»?

Несмотря на положительные намерения, антикоррупционные исследования указывают на существенные уязвимости, которые могут обесценить все усилия.

Анализ законопроекта со стороны общественных организаций выявил три слабых места:

  1. Локальное хранение записей осмотров. Сейчас видеозаписи хранятся непосредственно на пунктах техосмотра. Это дает операторам полный контроль за доказательствами нарушений, ведь их легко изменить или удалить, если возникает необходимость скрыть нарушения.

  2. Ручной ввод данных. Результаты измерений все еще вносятся операторами вручную. Это оставляет пространство для фальсификаций показателей, которые невозможно отследить без автоматической синхронизации с оборудованием.

  3. Размытая ответственность. Система часто фиксирует результаты на центр, а не на конкретного инспектора, проводившего осмотр. Такое отсутствие персонализации снижает мотивацию работать честно.

Правительство планирует подать законопроект в парламент уже этой осенью. Существует риск, что фокус сместится на скорейшее принятие документа для отчетности перед Брюсселем, в то время как технические предохранители против коррупции останутся «на потом».

Если Украина запустит новую процедуру со старыми технологическими пробелами, мы получим реформу только на бумаге. Формально процедура будет отвечать требованиям ЕС, но фактически оставит открытыми двери для коррупционных злоупотреблений, которые годами дискредитировали идею контроля безопасности авто.

Читайте также: Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
25 июня 2026, 15:47
#
Якщо техогляд буде європейського зразка навіть при формальній процедурі, це для мігрантів з власними машинами буде +
+
+45
BigBend
BigBend
25 июня 2026, 15:55
#
«У 2011 році цю процедуру скасували, оскільки вона перетворилася на механізм продажу дозволів без реальної перевірки авто.» Чудова ідея це повернути, геніальна.
+
0
AllexL
AllexL
25 июня 2026, 16:35
#
1. Визнаваться ЄС буде?
2. Техогляд тільки для юріків або фізики теж підпадають?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами