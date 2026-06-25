Техосмотр легковых автомобилей возвращается: чего ожидать водителям в 2027 году

Украина восстанавливает обязательный технический контроль легковых автомобилей. В 2011 году эта процедура была отменена, поскольку она превратилась в механизм продажи разрешений без реальной проверки авто. Сегодня инициатива возвращается как обязательство перед ЕС согласно Директиве 2014/45/ЕС. Об этом сообщает сайт Visit Ukraine.

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К концу 2027 г. система должна заработать на полную мощность.

Замысел реформы выглядит прогрессивно. Она предусматривает переход на электронные процедуры, сертификацию инспекторов (с регулярной переаттестацией) и внедрение ИИ, который будет анализировать фото и видео с учетом подозрительных манипуляций. К тому же появляется отдельная специализация — инспектор по техническому контролю.

Такой подход должен теоретически изменить подход от формальной отметки к реальной оценке безопасности транспортного средства.

Реформа безопасности или новая «кормушка»?

Несмотря на положительные намерения, антикоррупционные исследования указывают на существенные уязвимости, которые могут обесценить все усилия.

Анализ законопроекта со стороны общественных организаций выявил три слабых места:

Локальное хранение записей осмотров. Сейчас видеозаписи хранятся непосредственно на пунктах техосмотра. Это дает операторам полный контроль за доказательствами нарушений, ведь их легко изменить или удалить, если возникает необходимость скрыть нарушения. Ручной ввод данных. Результаты измерений все еще вносятся операторами вручную. Это оставляет пространство для фальсификаций показателей, которые невозможно отследить без автоматической синхронизации с оборудованием. Размытая ответственность. Система часто фиксирует результаты на центр, а не на конкретного инспектора, проводившего осмотр. Такое отсутствие персонализации снижает мотивацию работать честно.

Правительство планирует подать законопроект в парламент уже этой осенью. Существует риск, что фокус сместится на скорейшее принятие документа для отчетности перед Брюсселем, в то время как технические предохранители против коррупции останутся «на потом».

Если Украина запустит новую процедуру со старыми технологическими пробелами, мы получим реформу только на бумаге. Формально процедура будет отвечать требованиям ЕС, но фактически оставит открытыми двери для коррупционных злоупотреблений, которые годами дискредитировали идею контроля безопасности авто.

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