В Европе заработал новый Закон о праве на ремонт техники: что об этом следует знать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 августа 2026, 13:27 Читати українською

В Европе заработал новый Закон о праве на ремонт техники: что об этом следует знать

С 31 июля 2026 г. в странах Европейского Союза начнут действовать новые правила, существенно усиливающие права потребителей в сфере ремонта техники. Они обязывают производителей не только продавать товары, но и обеспечивать их восстановление даже по истечении гарантийного срока. Об этом сообщает T he European Post .

С 31 июля 2026 г.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о Директиве ЕС 2024/1799, принятой в июне 2024 года. Он дополняет действия Союза в рамках экодизайна, а именно Регламент об экодизайне для бытовой техники.

Страны-члены получили два года для внедрения норм в свое национальное законодательство, и теперь этот переходный период завершается.

Новые правила касаются широкого перечня электроники и бытовой техники: смартфонов, планшетов, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, пылесосов, телевизоров и другого оборудования. В будущем список могут расширяться в соответствии с экологическими требованиями ЕС.

Читайте также: Без одноразовой посуды и соломинок: в Украине запретят одноразовый пластик

Что это значит для украинцев в Европе

Для украинцев, которые находятся в странах ЕС или путешествуют туда, новые правила означают гарантированный доступ к ремонту техники при условии, что она приобретена в Европе. В случае поломки устройства его будет легче восстановить, чем заменить новое.

Ключевые изменения, которые следует знать:

  1. Возможность требовать ремонта даже после завершения гарантии, если устройство входит в определенные категории товаров.
  2. Производители не смогут отказать в ремонте из-за возраста устройства или сложности поставок запчастей — услуга должна быть доступна по разумной цене и в разумные сроки.
  3. Если товар отремонтирован при гарантии вместо замены, гарантийный срок продлевается еще на 12 месяцев.
  4. Производители обязаны предоставлять потребителям полную информацию о своих ремонтных услугах. Это можно сделать, например, на их веб-сайте или в инструкциях по эксплуатации.

Также в ЕС создают специальные онлайн-инструменты, которые помогут находить сервисные центры, мастерские и продавцов восстановленной техники, а также сравнивать условия ремонта.

Эффективность новых правил будет зависеть от того, как они будут контролироваться национальными органами власти. Именно они будут определять уровень штрафов и выполнение требований производителями.

Читайте также: Отдых в Европе: где самое дешевое летом 2026

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 43 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами