В Европе заработал новый Закон о праве на ремонт техники: что об этом следует знать

С 31 июля 2026 г. в странах Европейского Союза начнут действовать новые правила, существенно усиливающие права потребителей в сфере ремонта техники. Они обязывают производителей не только продавать товары, но и обеспечивать их восстановление даже по истечении гарантийного срока. Об этом сообщает T he European Post .

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Речь идет о Директиве ЕС 2024/1799, принятой в июне 2024 года. Он дополняет действия Союза в рамках экодизайна, а именно Регламент об экодизайне для бытовой техники.

Страны-члены получили два года для внедрения норм в свое национальное законодательство, и теперь этот переходный период завершается.

Новые правила касаются широкого перечня электроники и бытовой техники: смартфонов, планшетов, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, пылесосов, телевизоров и другого оборудования. В будущем список могут расширяться в соответствии с экологическими требованиями ЕС.

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Что это значит для украинцев в Европе

Для украинцев, которые находятся в странах ЕС или путешествуют туда, новые правила означают гарантированный доступ к ремонту техники при условии, что она приобретена в Европе. В случае поломки устройства его будет легче восстановить, чем заменить новое.

Ключевые изменения, которые следует знать:

Возможность требовать ремонта даже после завершения гарантии, если устройство входит в определенные категории товаров. Производители не смогут отказать в ремонте из-за возраста устройства или сложности поставок запчастей — услуга должна быть доступна по разумной цене и в разумные сроки. Если товар отремонтирован при гарантии вместо замены, гарантийный срок продлевается еще на 12 месяцев. Производители обязаны предоставлять потребителям полную информацию о своих ремонтных услугах. Это можно сделать, например, на их веб-сайте или в инструкциях по эксплуатации.

Также в ЕС создают специальные онлайн-инструменты, которые помогут находить сервисные центры, мастерские и продавцов восстановленной техники, а также сравнивать условия ремонта.

Эффективность новых правил будет зависеть от того, как они будут контролироваться национальными органами власти. Именно они будут определять уровень штрафов и выполнение требований производителями.

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