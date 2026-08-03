За первые шесть месяцев 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком традиционно остается Германия, в то время как меньше новых машин покупают на Мальте. Об этом сообщает УкрАвтопром.
В ЕС за полгода продали почти 5,9 млн новых авто: какие страны стали лидерами
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Крупнейшие пять рынков обеспечили более 70% всех продаж новых автомобилей в ЕС. В то же время, даже среди небольших стран наблюдается разная динамика: одни демонстрируют стремительный рост спроса, тогда как в других регистрации новых машин сокращаются.
Где в ЕС покупают больше новых автомобилей
Бесспорным лидером остается Германия. За январь-июнь здесь было зарегистрировано 1 484 393 новых легковых автомобиля, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пятерку крупнейших автомобильных рынков Евросоюза также вошли:
- Германия — 1 484 393 авто (+5,8%).
- Италия — 936 045 авто (+9,5%).
- Франция — 857 165 авто (+1,8%).
- Испания — 647 711 авто (+6,2%).
- Польша — 312 033 авто (+9,4%).
Особенно заметный рост показал Италия и Польша, где продажи увеличились почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года.
Самые маленькие автомобильные рынки Евросоюза
Меньше новых легковых автомобилей по итогам полугодия зарегистрировали на Мальте — всего 3 839 автомобилей. Однако даже столь небольшой рынок продемонстрировал существенный рост — 30,2%.
В пятерку самых маленьких автомобильных рынков ЕС вошли:
- Литва — 24 119 авто (+16%);
- Латвия — 11 346 авто (+0,5%);
- Эстония — 9 979 авто (+62,1%);
- Кипр — 7 244 авто (-11,9%);
- Мальта — 3 839 авто (+30,2%).
Наиболее впечатляющий рост зафиксирован в Эстонии, где количество зарегистрированных новых автомобилей увеличилось сразу на 62,1%. Кипр же стал единственной страной из этой группы, где рынок сократился — на 11,9%.
Для сравнения, в Украине за первое полугодие 2026 было реализовано 33 тыс. новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о более сдержанной динамике по сравнению с большинством стран Европейского Союза.
Комментарии - 1
Як можна порівнювати країни з різною кількістю населення по абсолютному показнику?
Звичайно, 50 млн. осіб придбають більше авто ніж 5 млн. осіб. Це стосується не тільки авто і будь чого, будь якого показника.