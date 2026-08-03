В ЕС за полгода продали почти 5,9 млн новых авто: какие страны стали лидерами

За первые шесть месяцев 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком традиционно остается Германия, в то время как меньше новых машин покупают на Мальте. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Крупнейшие пять рынков обеспечили более 70% всех продаж новых автомобилей в ЕС. В то же время, даже среди небольших стран наблюдается разная динамика: одни демонстрируют стремительный рост спроса, тогда как в других регистрации новых машин сокращаются.

Где в ЕС покупают больше новых автомобилей

Бесспорным лидером остается Германия. За январь-июнь здесь было зарегистрировано 1 484 393 новых легковых автомобиля, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В пятерку крупнейших автомобильных рынков Евросоюза также вошли:

Германия — 1 484 393 авто (+5,8%). Италия — 936 045 авто (+9,5%). Франция — 857 165 авто (+1,8%). Испания — 647 711 авто (+6,2%). Польша — 312 033 авто (+9,4%).

Особенно заметный рост показал Италия и Польша, где продажи увеличились почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года.

Самые маленькие автомобильные рынки Евросоюза

Меньше новых легковых автомобилей по итогам полугодия зарегистрировали на Мальте — всего 3 839 автомобилей. Однако даже столь небольшой рынок продемонстрировал существенный рост — 30,2%.

В пятерку самых маленьких автомобильных рынков ЕС вошли:

Литва — 24 119 авто (+16%);

Латвия — 11 346 авто (+0,5%);

Эстония — 9 979 авто (+62,1%);

Кипр — 7 244 авто (-11,9%);

Мальта — 3 839 авто (+30,2%).

Наиболее впечатляющий рост зафиксирован в Эстонии, где количество зарегистрированных новых автомобилей увеличилось сразу на 62,1%. Кипр же стал единственной страной из этой группы, где рынок сократился — на 11,9%.

Для сравнения, в Украине за первое полугодие 2026 было реализовано 33 тыс. новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о более сдержанной динамике по сравнению с большинством стран Европейского Союза.