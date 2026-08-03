В ЕС за полгода продали почти 5,9 млн новых авто: какие страны стали лидерами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 августа 2026, 9:53 Читати українською

В ЕС за полгода продали почти 5,9 млн новых авто: какие страны стали лидерами

За первые шесть месяцев 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком традиционно остается Германия, в то время как меньше новых машин покупают на Мальте. Об этом сообщает УкрАвтопром.

За первые шесть месяцев 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 5,9 млн новых легковых автомобилей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Крупнейшие пять рынков обеспечили более 70% всех продаж новых автомобилей в ЕС. В то же время, даже среди небольших стран наблюдается разная динамика: одни демонстрируют стремительный рост спроса, тогда как в других регистрации новых машин сокращаются.

Где в ЕС покупают больше новых автомобилей

Бесспорным лидером остается Германия. За январь-июнь здесь было зарегистрировано 1 484 393 новых легковых автомобиля, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В пятерку крупнейших автомобильных рынков Евросоюза также вошли:

  1. Германия — 1 484 393 авто (+5,8%).
  2. Италия — 936 045 авто (+9,5%).
  3. Франция — 857 165 авто (+1,8%).
  4. Испания — 647 711 авто (+6,2%).
  5. Польша — 312 033 авто (+9,4%).

Особенно заметный рост показал Италия и Польша, где продажи увеличились почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года.

Самые маленькие автомобильные рынки Евросоюза

Меньше новых легковых автомобилей по итогам полугодия зарегистрировали на Мальте — всего 3 839 автомобилей. Однако даже столь небольшой рынок продемонстрировал существенный рост — 30,2%.

В пятерку самых маленьких автомобильных рынков ЕС вошли:

  • Литва — 24 119 авто (+16%);
  • Латвия — 11 346 авто (+0,5%);
  • Эстония — 9 979 авто (+62,1%);
  • Кипр — 7 244 авто (-11,9%);
  • Мальта — 3 839 авто (+30,2%).

Наиболее впечатляющий рост зафиксирован в Эстонии, где количество зарегистрированных новых автомобилей увеличилось сразу на 62,1%. Кипр же стал единственной страной из этой группы, где рынок сократился — на 11,9%.

Для сравнения, в Украине за первое полугодие 2026 было реализовано 33 тыс. новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о более сдержанной динамике по сравнению с большинством стран Европейского Союза.

Выгодно оформляйте ОСГПО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Hennady
Hennady
3 августа 2026, 10:34
#
Яка ж бездарність і некомпетентність панує навколо…
Як можна порівнювати країни з різною кількістю населення по абсолютному показнику?
Звичайно, 50 млн. осіб придбають більше авто ніж 5 млн. осіб. Це стосується не тільки авто і будь чого, будь якого показника.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами