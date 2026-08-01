Украинские ФЛП в Польше: как платить налоги и не попасть под двойное налогообложение

Для украинских предпринимателей, живущих и работающих из Польши, вопрос налогообложения стал одним из самых сложных. У двух стран есть разные подходы к определению налогового резидентства — и обе могут одновременно считать ваш доход своим. Об этом рассказывает налоговый адвокат Дмитрий Мамчик.

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Кто и где считается резидентом

Украинская ГНС придерживается правила: если ФЛП сохраняет регистрацию в Украине, подает декларации и платит налоги, то он является налоговым резидентом Украины.

Но есть нюанс: доходы, поступающие на польский счет и не перечисляемые на предпринимательский счет в Украине, налоговая трактует не как предпринимательские, а как другие доходы физического лица. Следствие — НДФЛ 18% плюс военный сбор 5% без права ни на любые расходы.

Польша в свою очередь ориентируется на два критерия:

центр жизненных интересов находится в Польше: семья, жилье, основные экономические связи;

пребывания в стране более 183 дней в течение налогового года.

Если выполняется хотя бы одно условие, то человека признают польским резидентом. Но даже если нет, польская налоговая может рассматривать физическую работу из польской квартиры или коворкинга как постоянное представительство на ее территории. А это уже автоматически означает налогообложение дохода в Польше.

Как избежать двойного налогообложения

Между Украиной и Польшей действует Конвенция об избежании двойного налогообложения. Она позволяет зачислить польский подоходный налог в уменьшение украинского НДФЛ (но не военного сбора, который является обязательным).

Для этого нужно:

получить в Польше справку об уплаченном налоге;

иметь подтверждение налогооблагаемой базы и суммы;

при необходимости обеспечить перевод документов.

Дополнительно следует получить в ГНС справку о налоговом резидентстве Украины. Польша официально подтвердила, что принимает электронную справку из украинского кабинета без бумажного оригинала. Это не гарантирует автоматического признания вас нерезидентом Польши, но является важным аргументом в случае спора.

Если резидентство все же «задвоилось» — предусмотрена процедура взаимного согласования компетентных органов обеих стран.

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CRS и валютный надзор: скрыть уже не получится

С 2024—2025 годов Украина стала полноценным участником CRS — международного стандарта автоматического обмена финансовой информацией. Польша также является участником системы. Это означает, что данные о счетах украинских резидентов в польских банках автоматически поступают в ГНС.

Если ФЛП получает доходы на польские счета и не декларирует их в Украине, ГНС может:

получить от Польши информацию об оборотах в рамках CRS;

переквалифицировать суммы как «прочие доходы физлица»;

доначислить НДФЛ 18% + военный сбор 5% + пеню.

Параллельно действуют правила НБУ: валютную выручку от нерезидента по ВЭД-операциям обязательно нужно отнести на предпринимательский счет в Украине в течение 180 дней с даты подписания акта или инвойса. Нарушение сроков чревато пеней.

Что следует сделать

Оптимальная модель зависит от конкретной ситуации каждого предпринимателя, но общая логика такова:

Четко определить единое налоговое резидентство: украинское или польское. Или зарегистрировать польский ФЛП (JDG) и постепенно перейти на польскую систему. Или минимизировать физическое нахождение в Польше, если хотите остаться исключительно украинским предпринимателем.

Главный вывод, который следует понять: CRS и валютный надзор фактически исключают возможность держать значительные предпринимательские поступления на польских счетах без внимания украинской налоговой.

Сейчас вопрос не в том «узнают ли?», а «когда и как отреагируют?».

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