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11 июля 2026, 13:48 Читати українською

Правительство Эстонии продлило временную защиту для украинцев до 2028 года, но не для всех

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о поддержке украинских беженцев, одобрив продление действия временной защиты до 4 марта 2028 года. Министр внутренних дел Игорь Таро подчеркнул, что Эстония остается преданной поддержке народа Украины, который продолжает страдать от российской агрессии. Об этом сообщает сайт News.err.

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о поддержке украинских беженцев, одобрив продление действия временной защиты до 4 марта 2028 года.

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Новые условия для будущих заявителей

Несмотря на всеобщее продолжение программы, эстонское правительство учло предложения Европейской комиссии по изменениям в критериях предоставления защиты.

Главное новшество касается новых заявителей: отныне граждане Украины, имеющие обязательства по военной службе и которым законодательством запрещено покидать территорию своего государства, больше не будут иметь права на получение временной защиты в Эстонии.

Важно отметить, что эти ограничения не касаются тех украинцев, которые уже получили временную защиту раньше. Их статус остается в силе, а условия пребывания не изменяются. Они продолжают пользоваться всеми правами, гарантированными этим статусом: правом на жительство, официальное трудоустройство, обучение, а также полным доступом к социальной и медицинской помощи.

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Игорь Таро подчеркнул, что Эстония выступает за максимально единый подход к решению миграционных вопросов в рамках Евросоюза. В то же время, он признал, что в долгосрочной перспективе странам-членам придется наработать координационные механизмы для постепенного выхода из режима временной защиты.

Это предполагает переход к другим законным формам легального проживания или содействие добровольному возвращению беженцев в Украину, когда ситуация с опасностью позволит это сделать.

В настоящее время, учитывая интенсивность боевых действий, прогнозировать сроки окончания конфликта невозможно, поэтому система защиты продолжает функционировать как ключевой инструмент гуманитарной помощи.

Читайте также: Лубинец призвал ЕС не сворачивать поддержку украинцев: это стратегическая инвестиция, а не благотворительность

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
BigBend
BigBend
11 июля 2026, 14:21
#
Як швидко в Європі забули про демократію і права людини.

«Головна новація стосується нових заявників: відтепер громадяни України, які мають зобов’язання з військової служби та яким законодавством заборонено залишати територію своєї держави, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту в Естонії.»
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0
roman731
roman731
11 июля 2026, 14:50
#
> Як швидко в Європі забули про демократію і права людини.

Там не забыли, и сейчас и раньше это сказка на экспорт. В Польше, к примеру, в 2022 были бесплатные ж/д билеты за исключением мужчин 18−60.

ЕС по-дружески иронизирует над самыми бесправными существами: украинскими мужчинами трудоспособного возраста без серьёзных заболеваний.
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