Правительство Эстонии продлило временную защиту для украинцев до 2028 года, но не для всех

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение о поддержке украинских беженцев, одобрив продление действия временной защиты до 4 марта 2028 года. Министр внутренних дел Игорь Таро подчеркнул, что Эстония остается преданной поддержке народа Украины, который продолжает страдать от российской агрессии. Об этом сообщает сайт News.err.

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Новые условия для будущих заявителей

Несмотря на всеобщее продолжение программы, эстонское правительство учло предложения Европейской комиссии по изменениям в критериях предоставления защиты.

Главное новшество касается новых заявителей: отныне граждане Украины, имеющие обязательства по военной службе и которым законодательством запрещено покидать территорию своего государства, больше не будут иметь права на получение временной защиты в Эстонии.

Важно отметить, что эти ограничения не касаются тех украинцев, которые уже получили временную защиту раньше. Их статус остается в силе, а условия пребывания не изменяются. Они продолжают пользоваться всеми правами, гарантированными этим статусом: правом на жительство, официальное трудоустройство, обучение, а также полным доступом к социальной и медицинской помощи.

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Игорь Таро подчеркнул, что Эстония выступает за максимально единый подход к решению миграционных вопросов в рамках Евросоюза. В то же время, он признал, что в долгосрочной перспективе странам-членам придется наработать координационные механизмы для постепенного выхода из режима временной защиты.

Это предполагает переход к другим законным формам легального проживания или содействие добровольному возвращению беженцев в Украину, когда ситуация с опасностью позволит это сделать.

В настоящее время, учитывая интенсивность боевых действий, прогнозировать сроки окончания конфликта невозможно, поэтому система защиты продолжает функционировать как ключевой инструмент гуманитарной помощи.

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