В Международный реестр убытков подали только 171 тысячу заявлений: омбудсман призывает украинцев действовать немедленно

Несмотря на миллионы украинцев, пострадавших от войны, в Международный реестр убытков подано только 171 тысячу заявлений. Об этом в эфире «Вечер.LIVE» сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, Ольга Алтунина.

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Она подчеркнула, что Международный реестр ущерба создан не для выплаты компенсаций за счет украинского бюджета. Его главная задача — зафиксировать нанесенный ущерб, чтобы в будущем он мог стать основанием для выплат за счет замороженных российских активов.

«Для нас сегодня очень важно подавать заявления в Международный реестр убытков, хотя там пока еще нет выплат. Мы должны показать международному сообществу, что у нас много пострадавших от войны», — сказала Алтунина.

По ее словам, нынешнее количество заявлений вообще не отражает реальные масштабы последствий войны для украинцев. Только официально в Украине зарегистрировано 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, однако в реестр обратилась лишь небольшая часть из них.

«В Украине 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Мы могли бы думать, что уже должно быть 4,6 миллиона заявлений, но, к сожалению, 171 тысяча — это очень мало», — отметила представитель омбудсмана.

Алтунина также обратила внимание на то, что возможности реестра не ограничиваются одним заявлением от каждого человека. Если гражданин пострадал от войны по нескольким направлениям, он имеет право обратиться за несколькими категориями.

Например, человек может одновременно подать заявления как внутренне перемещенное лицо, как владелец разрушенного или поврежденного жилья, а также в случае вынужденного выезда за границу из-за войны.

Каждая категория ущерба фиксируется по отдельности.

По словам представительницы омбудсмана, чем больше подтвержденных заявлений будет внесено в Международный реестр убытков, тем полнее международное сообщество сможет оценить масштабы потерь, понесенных украинскими гражданами в результате российской агрессии, и учесть их при создании будущего механизма компенсаций.

Как быстро подать заявление в этот реестр, мы подробно рассказывали в нашей статье «Как подать заявление в международный Реестр убытков через Действие: инструкция» .