Легализацию порно в Украине требуют остановить: в Раду обратилось более 110 организаций

Большое количество общественных, правозащитных и благотворительных организаций обратилось к руководству Верховной Рады с призывом не принимать законопроект № 15294 в нынешней редакции. Авторы докумена отмечают, что вопросы, связанные с детской порнографией, и распространение контента для взрослых нельзя рассматривать в одном законе.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обращение, которое поддержали более 500 подписантов, направили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и профильным парламентским комитетам.

Почему правозащитники выступают против

Авторы обращения подчеркивают, что поддерживают более жесткое наказание за сексуальную эксплуатацию детей, однако считают неприемлемым сочетание этой нормы с декриминализацией коммерческого порнорынка.

По их мнению, законопроект не содержит достаточных механизмов контроля. В частности, в нем не прописаны правила проверки возраста участников, не определен государственный орган, который контролировал бы рынок, а также отсутствуют предохранители против принуждения или эксплуатации людей.

Подробно мы рассказывали об этой инициативе в статье «За отправку интимных фото без согласия теперь будут наказывать».

Правозащитники также заявляют, что отдельные положения документа могут противоречить международным обязательствам Украины, в частности, требованиям законодательства Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми. По их мнению даже добровольное согласие человека на участие в создании такого контента не всегда исключает экономическое давление, шантаж или другие формы принуждения.

Отдельно в обращении обращают внимание на риски, связанные с войной. Активисты считают, что в отсутствие четких правил легальный рынок может быть использован для распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над военнопленными или гражданскими на временно оккупированных территориях.

Поэтому организации предлагают разделить законодательные изменения. Ужесточение ответственности за преступления против детей они призывают оформить отдельным законопроектом, а вопрос декриминализации производства контента для взрослых — вынести на более широкое общественное и экспертное обсуждение с привлечением специалистов в области права, безопасности и евроинтеграции.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 15294 в первом чтении. Один из его авторов, народный депутат Ярослав Железняк, ранее заявлял, что действующая редакция статьи 301 Уголовного кодекса позволяет безосновательно преследовать контент-мейкеров, в то время как крупные международные платформы, в частности OnlyFans, официально работают и платят налоги в Украине.

Читайте также: История OnlyFans: как случайно создать сверхуспешную бизнес-модель