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31 июля 2026, 9:26 Читати українською

Легализацию порно в Украине требуют остановить: в Раду обратилось более 110 организаций

Большое количество общественных, правозащитных и благотворительных организаций обратилось к руководству Верховной Рады с призывом не принимать законопроект № 15294 в нынешней редакции. Авторы докумена отмечают, что вопросы, связанные с детской порнографией, и распространение контента для взрослых нельзя рассматривать в одном законе.

Большое количество общественных, правозащитных и благотворительных организаций обратилось к руководству Верховной Рады с призывом не принимать законопроект № 15294 в нынешней редакции.

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Обращение, которое поддержали более 500 подписантов, направили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и профильным парламентским комитетам.

Почему правозащитники выступают против

Авторы обращения подчеркивают, что поддерживают более жесткое наказание за сексуальную эксплуатацию детей, однако считают неприемлемым сочетание этой нормы с декриминализацией коммерческого порнорынка.

По их мнению, законопроект не содержит достаточных механизмов контроля. В частности, в нем не прописаны правила проверки возраста участников, не определен государственный орган, который контролировал бы рынок, а также отсутствуют предохранители против принуждения или эксплуатации людей.

Подробно мы рассказывали об этой инициативе в статье «За отправку интимных фото без согласия теперь будут наказывать».

Правозащитники также заявляют, что отдельные положения документа могут противоречить международным обязательствам Украины, в частности, требованиям законодательства Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми. По их мнению даже добровольное согласие человека на участие в создании такого контента не всегда исключает экономическое давление, шантаж или другие формы принуждения.

Отдельно в обращении обращают внимание на риски, связанные с войной. Активисты считают, что в отсутствие четких правил легальный рынок может быть использован для распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над военнопленными или гражданскими на временно оккупированных территориях.

Поэтому организации предлагают разделить законодательные изменения. Ужесточение ответственности за преступления против детей они призывают оформить отдельным законопроектом, а вопрос декриминализации производства контента для взрослых — вынести на более широкое общественное и экспертное обсуждение с привлечением специалистов в области права, безопасности и евроинтеграции.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 15294 в первом чтении. Один из его авторов, народный депутат Ярослав Железняк, ранее заявлял, что действующая редакция статьи 301 Уголовного кодекса позволяет безосновательно преследовать контент-мейкеров, в то время как крупные международные платформы, в частности OnlyFans, официально работают и платят налоги в Украине.

Читайте также: История OnlyFans: как случайно создать сверхуспешную бизнес-модель

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2026, 11:19
#
«На їхню думку, навіть добровільна згода людини на участь у створенні такого
контенту не завжди виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу»

Забороніть трансляцію та розповсюдження в Україні всіх фільмів для дорослих 18+,
та відкрийте кримінальні провадження проти акторів, режисерів, операторів
та адміністраторів кіностудій, бо «участь у створенні такого контенту не завжди
виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу».
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2026, 11:24
#
Успішним українським моделям OnlyFans краще переїхати з України до Европи,
де така дурість, як стаття 301 Кримінального кодексу — відсутня.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2026, 11:46
#
Что удивительно — ни одна из 110 организаций-подписантов за всё время своего существования
не стала на защиту женщин, которых осудили по 301 статье за личные фото и видео в обнажённом виде, которые они добровольно снимали и пересылали своим мужьям, сожителям либо продавали через интернет.

Вот бы и проявили истинную заботу об украинках, а не только разводить демагогию, цитирую:
«Правозахисниці наголошують, що захист приватного життя повнолітніх осіб має
забезпечуватися вузькими правовими нормами, які не криміналізують приватну поведінку»

Реальные предложения на эту тему никто из правозащитников так и не предоставил
ни пять лет назад, ни год назад ни сейчас, значит их вполне устраивает 301 статья УК
в текущей редакции.
+
+38
kadaad1988
kadaad1988
31 июля 2026, 13:04
#
Судя по всему, ребята, которые крышевали *** в Украине теряют доходы и поэтому организовали вопли 110 никому неизвестных организаций до этого времени.
+
0
BigBend
BigBend
31 июля 2026, 13:11
#
А ТЦК не хоче зайнятись членами цих організацій? Як видно, часу та бажання захищати щось у них безліч.
+
+30
bohdan1
bohdan1
31 июля 2026, 15:28
#
Корупціонери з нацполіції і СБУ проти :)
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