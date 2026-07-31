Легализацию порно в Украине требуют остановить: в Раду обратилось более 110 организаций

Большое количество общественных, правозащитных и благотворительных организаций обратилось к руководству Верховной Рады с призывом не принимать законопроект № 15294 в нынешней редакции. Авторы докумена отмечают, что вопросы, связанные с детской порнографией, и распространение контента для взрослых нельзя рассматривать в одном законе.
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Обращение, которое поддержали более 500 подписантов, направили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и профильным парламентским комитетам.
Почему правозащитники выступают против
Авторы обращения подчеркивают, что поддерживают более жесткое наказание за сексуальную эксплуатацию детей, однако считают неприемлемым сочетание этой нормы с декриминализацией коммерческого порнорынка.
По их мнению, законопроект не содержит достаточных механизмов контроля. В частности, в нем не прописаны правила проверки возраста участников, не определен государственный орган, который контролировал бы рынок, а также отсутствуют предохранители против принуждения или эксплуатации людей.
Подробно мы рассказывали об этой инициативе в статье «За отправку интимных фото без согласия теперь будут наказывать».
Правозащитники также заявляют, что отдельные положения документа могут противоречить международным обязательствам Украины, в частности, требованиям законодательства Европейского Союза по борьбе с торговлей людьми. По их мнению даже добровольное согласие человека на участие в создании такого контента не всегда исключает экономическое давление, шантаж или другие формы принуждения.
Отдельно в обращении обращают внимание на риски, связанные с войной. Активисты считают, что в отсутствие четких правил легальный рынок может быть использован для распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над военнопленными или гражданскими на временно оккупированных территориях.
Поэтому организации предлагают разделить законодательные изменения. Ужесточение ответственности за преступления против детей они призывают оформить отдельным законопроектом, а вопрос декриминализации производства контента для взрослых — вынести на более широкое общественное и экспертное обсуждение с привлечением специалистов в области права, безопасности и евроинтеграции.
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 15294 в первом чтении. Один из его авторов, народный депутат Ярослав Железняк, ранее заявлял, что действующая редакция статьи 301 Уголовного кодекса позволяет безосновательно преследовать контент-мейкеров, в то время как крупные международные платформы, в частности OnlyFans, официально работают и платят налоги в Украине.
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Комментарии - 6
контенту не завжди виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу»
Забороніть трансляцію та розповсюдження в Україні всіх фільмів для дорослих 18+,
та відкрийте кримінальні провадження проти акторів, режисерів, операторів
та адміністраторів кіностудій, бо «участь у створенні такого контенту не завжди
виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу».
де така дурість, як стаття 301 Кримінального кодексу — відсутня.
не стала на защиту женщин, которых осудили по 301 статье за личные фото и видео в обнажённом виде, которые они добровольно снимали и пересылали своим мужьям, сожителям либо продавали через интернет.
Вот бы и проявили истинную заботу об украинках, а не только разводить демагогию, цитирую:
«Правозахисниці наголошують, що захист приватного життя повнолітніх осіб має
забезпечуватися вузькими правовими нормами, які не криміналізують приватну поведінку»
Реальные предложения на эту тему никто из правозащитников так и не предоставил
ни пять лет назад, ни год назад ни сейчас, значит их вполне устраивает 301 статья УК
в текущей редакции.