Налоговые проверки после 1 августа 2026: почему сроки давности сократятся

После 1 августа 2026 года ГНС будет иметь право проверять значительно более короткий период, чем в предыдущие годы. Об особенностях исчисления сроков давности для налогового контроля рассказали налоговые юристы сервиса Liga Zakon .

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По общему правилу, налоговая имеет 1095 дней (три года), чтобы проверить определенный период, определить налоговые обязательства и начислить штрафы.

Для операций по трансфертному ценообразованию и налогообложению нерезидентов этот срок длиннее — 2555 дней.

Однако в 2020—2023 годах эти сроки фактически были поставлены на паузу из-за карантинных ограничений и военного положения. Именно поэтому с января по июль 2026 налоговики еще могли проверять периоды, которые при обычных условиях уже были бы закрытыми.

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Почему сроки давности сократятся с августа 2026 года

Остановка сроков началась 18 марта 2020 через карантин COVID-19. После начала полномасштабной войны оно продолжило действовать по специальным нормам налогового законодательства.

1 августа 2023 года вступил в силу закон № 3219-IX, отменивший общую остановку сроков. С тех пор счет 1095 дней возобновился.

Из-за длительной паузы стандартный трехлетний срок фактически увеличился:

обычный срок в 1095 дней стал 2326-дневным (1231 день остановки);

специальный срок в 2555 дней увеличился до 3786 дней.

Поэтому налоговая еще некоторое время могла возвращаться в старые отчетные периоды. Но после 1 августа 2026 года трехлетний срок после возобновления отсчета завершится, и большинство проверок вернутся в довоенные правила.

По состоянию на эту дату открытыми для проверки останутся, в частности:

годовая отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы;

квартальная отчетность за II-IV кварталы 2023 года, 2024−2025 годы и I квартал 2026 года;

месячная отчетность за июль-декабрь 2023, 2024−2025 годы и январь-июнь 2026 года.

При этом конкретный период будет зависеть от даты представления декларации или уточняющих расчетов.

Какие исключения останутся после 1 августа

Сокращение сроков не касается всех без исключения проверок. Для операций по трансфертному ценообразованию и налогообложению нерезидентов будет действовать продленный срок в 2555 дней плюс период остановки.

Также срок может начаться заново в случае подачи уточняющей декларации — но только относительно уточненных показателей.

В то же время, остаются ситуации, когда сроки давности вообще не применяются. К примеру, если плательщик не подал обязательную декларацию, налоговая может определить обязательства без ограничения стандартным сроком.

Юристы отмечают: после 1 августа 2026 налоговым органам будет намного сложнее обосновывать проверки за давние периоды, поскольку основная часть «военной паузы» в сроках давности будет исчерпана.

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