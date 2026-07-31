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31 июля 2026, 14:02 Читати українською

Немецкий Jobcenter начал проверять имущество украинских беженцев: что учитывают

В Германии для получения помощи от Jobcenter недостаточно соответствовать требованиям по возрасту, месту жительства и готовности работать. При рассмотрении заявления власти оценивают не только доходы, но и имущество и сбережения заявителя и членов его семьи. Именно от этого часто зависит, назначат ли выплаты. Это объяснило Федеральное агентство занятости

В Германии для получения помощи от Jobcenter недостаточно соответствовать требованиям по возрасту, месту жительства и готовности работать.

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Помощь могут получить люди в возрасте от 15 лет, постоянно проживающие в Германии, еще не достигшие пенсионного возраста и действительно нуждающиеся в финансовой поддержке. Это означает, что совокупный доход семьи не возмещает основных расходов на жизнь.

В ходе проверки Jobcenter анализирует не только денежные средства на банковских счетах. Учитывают практически все активы, которые при необходимости можно продать или использовать для покрытия ежедневных расходов.

Какое имущество проверяет Jobcenter

К имуществу, которое могут учесть при назначении помощи, относятся:

  1. Наличные денежные средства и деньги на банковских счетах.
  2. Ценные бумаги и другие денежные инвестиции.
  3. Автомобили.
  4. Драгоценности и драгоценные металлы.
  5. Накопительные страховые полисы
  6. Квартиры, дома и другая недвижимость.
  7. Любые другие активы, которые можно быстро продать и получить деньги.

Главный принцип прост: если украинское имущество или любые активы можно превратить в средства для оплаты жилья, продуктов или других повседневных расходов в Германии, его учтут при оценке права на пособие.

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Какие лимиты на сбережения действуют при получении помощи

В первый год после назначения выплат действует так называемый период ожидания. В это время правила более мягкие.

Для первого члена семьи разрешено иметь имущество и сбережения на сумму до 40 тысяч евро без потери права на помощь. На каждого следующего члена семьи прибавляется еще по 15 тыс. евро. К примеру, семья из двух человек может сохранять активы на сумму до 55 тыс. евро.

Если выплаты временно прекращаются по меньшей мере на один полный месяц, например из-за трудоустройства, период ожидания продолжается в настоящее время. Это может быть важно для тех, кто быстро потерял новую работу и снова обращается за помощью.

По завершении первого года требования ужесточаются. Для каждого члена семьи не облагаемый налогом лимит сокращается до 15 тыс. евро. Если сбережения превышают эту сумму, их придется использовать на собственное содержание, и только после этого можно рассчитывать на государственную поддержку.

В то же время, право на помощь в отдельных случаях могут получить и нетрудоспособные члены семьи, если они проживают вместе с человеком, который отвечает условиям получения выплат от Jobcenter. Однако для этого необходимо подать соответствующее заявление в центр занятости.

Напомним

Как сообщал Минфин, с 1 июля Германия заменяет социальную помощь Bürgergeld базовым доходом Grundsicherung. Это касается около 5,5 млн. жителей страны, в том числе и украинских беженцев. Новые правила существенно более жесткие: меньше льгот, больше санкций и обязанность соглашаться на любую работу.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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