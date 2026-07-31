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31 июля 2026, 15:00 Читати українською

Семьям погибших военных хотят выплачивать месячное денежное довольствие — законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15455, который должен закрыть болезненный пробел в социальной защите семей погибших военнослужащих. Речь идет о выплате пособия на решение социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного довольствия семьям погибших, не успев его получить.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15455, который должен закрыть болезненный пробел в социальной защите семей погибших военнослужащих.

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Почему семьи погибших до сих пор не получали этой выплаты

По действующему законодательству каждый военнослужащий (кроме военнослужащих срочной службы) имеет право раз в год получить материальную помощь в размере месячного денежного довольствия.

Но чтобы его получить, нужно написать рапорт на основании приказа командира с указанием в нем размера помощи. Если человек погиб, рапорт написать некому. Выплаты просто не происходит.

Именно с этим противоречием сталкивались семьи погибших: формально право на помощь существует, а фактически получить ее невозможно.

Верховный суд по делу № 200/5127/22 подтвердил, что смерть военнослужащего является отдельным основанием для выплаты этого пособия его семье. Но без четкой нормы в законе каждый такой случай превращался в долгую судебную тяжбу.

Законопроект устраняет эту неопределенность раз и навсегда.

Что изменится после принятия законопроекта

Если закон примут, семьи погибших получат гарантированную выплату материальной помощи в размере месячного денежного довольствия при условии, что:

  • военнослужащий не получил эту выплату при жизни;
  • смерть наступила во время прохождения службы.

Кто имеет право на выплату:

  • жена или супруг погибшего;
  • дети;
  • родители и другие члены семьи, определенные законодательством.

Размер пособия соответствует месячному денежному обеспечению конкретного военнослужащего — то есть зависит от должности, звания и надбавок.

Важно: авторы законопроекта отдельно подчеркивают, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Речь идет только о выплатах, которые уже предусмотрены, но из-за правового пробела не доходили до семей.

По сути, законопроект лишь устраняет бюрократическое препятствие, которое de facto лишало семьи погибших, на что они имеют право de jure. Новая норма должна сделать выплату автоматической и не зависимой от того, успел ли военнослужащий написать рапорт.

Читайте также: В Украине вводят реформу денежного обеспечения военных: как изменятся тыловые и боевые выплаты

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
financialGenius
financialGenius
31 июля 2026, 15:31
#
Не прошло и 5 лет … как бусифицировать и отправлять на ноль так за неделю все реализуют … как соц помощь так прям семь кругов Ада нужно пройти
+
0
TAN72
TAN72
31 июля 2026, 16:56
#
Эти рапорта давно написаны, а выплаты по карманам офицерья
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