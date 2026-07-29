Свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния в период существования СССР, имеет юридическую силу в Украине. Заменять его только из-за того, что документ старого образца, не требуется. Об этом говорится в сообщении Минюста.
Свидетельство о рождении выданное во времена СССР: нужно ли его менять
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Если свидетельство сохранилось, текст в нем читабелен и документ содержит все необходимые сведения, им можно пользоваться так же, как и современным украинским свидетельством.
Когда может понадобиться новое свидетельство
Повторное свидетельство о рождении может понадобиться не из-за самого факта его выдачи во времена СССР, а из-за состояния документа или других обстоятельств.
Новое свидетельство стоит оформить, если:
- документ утерян;
- свидетельство повреждено;
- текст стал нечитаемым;
- человек хочет получить повторное свидетельство современного образца;
- имеются другие основания, предусмотренные законодательством.
То есть старое свидетельство не нужно менять автоматически. Но если его невозможно использовать из-за повреждения или утери, можно получить дубликат.
Как получить дубликат свидетельства
Для получения дубликата свидетельства о рождении можно обратиться в отдел ГРАГС или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой.
Обычно для этого необходимо:
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- предоставить старое свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;
- при необходимости подать дополнительные документы;
- заполнить заявление;
- уплатить установленный сбор.
Повторное свидетельство подтверждает уже зарегистрированный факт рождения. Сам факт рождения повторно не регистрируется — человеку выдают новый документ на основании имеющейся записи в акте.
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