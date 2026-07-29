Свидетельство о рождении выданное во времена СССР: нужно ли его менять

Свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния в период существования СССР, имеет юридическую силу в Украине. Заменять его только из-за того, что документ старого образца, не требуется. Об этом говорится в сообщении Минюста.

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Если свидетельство сохранилось, текст в нем читабелен и документ содержит все необходимые сведения, им можно пользоваться так же, как и современным украинским свидетельством.

Когда может понадобиться новое свидетельство

Повторное свидетельство о рождении может понадобиться не из-за самого факта его выдачи во времена СССР, а из-за состояния документа или других обстоятельств.

Новое свидетельство стоит оформить, если:

документ утерян;

свидетельство повреждено;

текст стал нечитаемым;

человек хочет получить повторное свидетельство современного образца;

имеются другие основания, предусмотренные законодательством.

То есть старое свидетельство не нужно менять автоматически. Но если его невозможно использовать из-за повреждения или утери, можно получить дубликат.

Как получить дубликат свидетельства

Для получения дубликата свидетельства о рождении можно обратиться в отдел ГРАГС или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой.

Обычно для этого необходимо:

предъявить документ, удостоверяющий личность;

предоставить старое свидетельство, если оно сохранилось, но повреждено;

при необходимости подать дополнительные документы;

заполнить заявление;

уплатить установленный сбор.

Повторное свидетельство подтверждает уже зарегистрированный факт рождения. Сам факт рождения повторно не регистрируется — человеку выдают новый документ на основании имеющейся записи в акте.