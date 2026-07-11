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11 июля 2026, 11:12 Читати українською

Автогигант Hyundai Motor Company планирует перевести международные платежи на стейблкоины

Hyundai стал первой крупной южнокорейской компанией, создавшей работающую систему внутренних международных переводов на базе стэйблкоинов — об этом сообщает CoinDesk. Автопроизводитель уже провел тестовую транзакцию на сумму $20 000 между своими подразделениями в США и Мексике через блокчейн Avalanche.

Hyundai стал первой крупной южнокорейской компанией, создавшей работающую систему внутренних международных переводов на базе стэйблкоинов — об этом сообщает CoinDesk.

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Доллары конвертировали в стейблкоин USDT, а затем обратно в доллары. Весь процесс занял менее десяти минут. Через традиционные банковские каналы та же операция занимает три-четыре часа.

Проектом управляет Hyundai Card, кредитное подразделение автопроизводителя. Первый пилот оказался не лабораторным экспериментом, а реальной операцией с живыми деньгами между двумя юридическими лицами группы. «Это уже реальный кейс управления казначейством, а не песочница», — отметил Джастин Ким, руководитель APAC в Ava Labs, разрабатывающий платформу Avalanche.

Hyundai планирует расширить систему на новые платежные коридоры и валюты. Второй пилот с участием европейских подразделений компании намечен на конец июля. Он будет тестировать переводы в местных валютах и оценивать расходы по конвертации в партнерстве с Circle Internet, эмитентом стейблкоина USDC, и Visa.

Движение Hyundai отражает более широкий тренд: крупные корпорации все активнее тестируют стейблкоины для внутренних расчетов между подразделениями в разных странах. Скорость, низшие комиссии и независимость от банковских расписаний делают эту технологию привлекательной. Для компаний с разветвленной международной структурой эффект масштабирования может оказаться существенным.

Читайте также: Что выбрать — USDT, USDC или EURT? Гид стейблкоинами для обычного человека

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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