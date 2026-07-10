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10 июля 2026, 9:25 Читати українською

США готовятся к затяжному противостоянию с Ираном: конфликт вокруг Ормуза может продолжаться неделями

Администрация Трампа готовится к возможному многодневному или даже многонедельному военному противостоянию с Ираном из-за эскалации вокруг Ормузского пролива. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне. По словам одного из собеседников издания, конфликт может продолжаться от нескольких дней до месяца — в зависимости от того, продолжит ли Тегеран атаковать торговые суда.

Администрация Трампа готовится к возможному многодневному или даже многонедельному военному противостоянию с Ираном из-за эскалации вокруг Ормузского пролива.

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8 июля Белый дом объявил, что 60-дневное перемирие, предусмотренное меморандумом между США и Ираном, завершилось после новых атак иранских сил на коммерческие суда. После этого американские военные нанесли удары вблизи Ормузского пролива, в том числе по инфраструктурным объектам в Иране. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.

Где разошлись позиции враждующих сторон

Переговоры между двумя странами фактически зашли в тупик. Вашингтон требует от Ирана гарантий безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, обвиняет США в нарушении договоренностей, в том числе в использовании маршрутов у побережья Омана без иранского согласия.

Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф дал понять, что судоходство через Ормуз возможно только на условиях Тегерана, а новые удары США получат достойный ответ. Иран также заявил, что не откажется от претензий на контроль над проливом.

Американская сторона настроена жестко. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не допустят блокировки Ормуза. Если Иран попытается перекрыть морской путь, американские военные продолжат удары по восстановлению судоходства.

Нефть реагирует на новости, но паники нет

Рынок отреагировал на эскалацию ростом цен: Brent поднялась до $76,8 за баррель, WTI — до $72,4.

Но в Белом доме считают риски для нефтяного рынка ниже, чем раньше: за последние недели сотни танкеров смогли пройти по проливу, что свидетельствует о частичном восстановлении судоходства.

Через Ормузский пролив в довоенное время проходило около 20% мировых поставок нефти. Дальнейшее развитие ситуации будет непосредственно определять траекторию глобальных энергетических рынков в ближайшие недели.

Читайте также: Будет ли мир в Ормузском проливе? Последствия для мировых рынков и Украины

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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