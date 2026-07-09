Лубинец призвал ЕС не сворачивать поддержку украинцев: это стратегическая инвестиция, а не благотворительность

Украина настоятельно призывает европейских партнеров не сворачивать программы поддержки для наших граждан, которые из-за войны войны оказались за границей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции «Демократия в упадке или кризисе?» подчеркнул , что помощь украинцам — это не гуманитарный жест, а стратегическая инвестиция в безопасность и экономическую устойчивость самой Европы.

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Сегодня более 8,6 млн. украинцев находятся за пределами родной страны. Из них 6,2 млн. нашли убежище в государствах ЕС, а 4,6 млн. стали внутренне перемещенными лицами. В то же время, миллионы наших людей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях или под давлением обстоятельств оказались в России. Это обычные люди, чья жизнь коренным образом изменила война.

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Беженцы как драйвер экономики: почему это выгодно Европе

Европейские страны уже успели убедиться, что украинцы не обуза, а мощный ресурс для развития местных рынков труда.

Самым ярким примером стала Польша, где интеграция наших граждан показала поразительные результаты. Украинцы активно вовлекаются в экономику, открывают собственное дело и платят налоги, наполняющие бюджеты принимающих стран.

Вот лишь несколько красноречивых показателей успеха украинцев в Польше по состоянию на 2024 год:

украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП страны.

У 69% трудоспособных украинцев уже есть официальная работа.

с 2022 года наши сограждане зарегистрировали более 100 тысяч собственных предприятий.

То есть поддержка наших граждан возвращается Европе сторицей.

Однако, отмечает омбудсман, глобальная цель Украины остается неизменной — безопасный возврат граждан домой. А для этого требуются не политические декларации, а реальные шаги: восстановление жилья, стабильное экономическое развитие и создание рабочих мест в Украине.

Именно ускорение интеграции Украины в ЕС станет магнитом, который позволит людям строить будущее на родной земле.

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