Киевгорстрой могут докапитализировать еще на 3 млрд грн: что это даст инвесторам

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК « Киевгорстрой » путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании в размере 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

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Подробности

Проект решения подготовили и зарегистрировали по совместному представлению трех постоянных комиссий Киевсовета: по бюджету, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам собственности.

Председатель правления «Киевгорстроя» Валерий Засуцкий подчеркнул, что это решение является критически важным для предоставления компании необходимого ресурса для поддержки динамики на строительных площадках.

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По его словам, главной задачей холдинга остается достройка каждого объекта и выполнение всех обязательств перед инвесторами и обществом города.

После принятия решения Киевсоветом и внесения в бюджет Киева на 2027 год соответствующих средств для приобретения акций допэмиссии холдинга, «Киевгорстрой» получит финансовый инструмент для продолжения деятельности в течение 2027−2028 годов.

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Что это даст?

Это позволит завершить строительные работы на объектах и ввести их в эксплуатацию вместе с внешними инженерными сетями.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 июня 2025 г. на собрании акционеры ЧАО «ХК «Киевгорстрой» поддержали решение об увеличении уставного капитала на 2,56 млрд грн путем выпуска дополнительных простых именных акций. Это решение принято для финансовой стабилизации компании и обеспечения выполнения обязательств перед инвесторами, вложившими средства в объекты недвижимости.

В рамках увеличения капитала Киевгорстрой принял решение выпустить 10,24 млрд новых акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая. Эмиссия будет проходить без публичного предложения. Размещение акций — запланировано с 1 октября по 28 ноября 2025 года.