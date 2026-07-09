Киевгорстрой могут докапитализировать еще на 3 млрд грн: что это даст инвесторам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2026, 8:24 Читати українською

Киевгорстрой могут докапитализировать еще на 3 млрд грн: что это даст инвесторам

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании в размере 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала».

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Проект решения подготовили и зарегистрировали по совместному представлению трех постоянных комиссий Киевсовета: по бюджету, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам собственности.

Председатель правления «Киевгорстроя» Валерий Засуцкий подчеркнул, что это решение является критически важным для предоставления компании необходимого ресурса для поддержки динамики на строительных площадках.

Читайте: «Киевгорстрой» планирует достроить более 400 000 кв. м жилья до конца 2027 года

По его словам, главной задачей холдинга остается достройка каждого объекта и выполнение всех обязательств перед инвесторами и обществом города.

После принятия решения Киевсоветом и внесения в бюджет Киева на 2027 год соответствующих средств для приобретения акций допэмиссии холдинга, «Киевгорстрой» получит финансовый инструмент для продолжения деятельности в течение 2027−2028 годов.

Читайте также: «Киевгорстрой» частично размораживает строительство по новым правилам

Что это даст?

Это позволит завершить строительные работы на объектах и ввести их в эксплуатацию вместе с внешними инженерными сетями.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 июня 2025 г. на собрании акционеры ЧАО «ХК «Киевгорстрой» поддержали решение об увеличении уставного капитала на 2,56 млрд грн путем выпуска дополнительных простых именных акций. Это решение принято для финансовой стабилизации компании и обеспечения выполнения обязательств перед инвесторами, вложившими средства в объекты недвижимости.

В рамках увеличения капитала Киевгорстрой принял решение выпустить 10,24 млрд новых акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая. Эмиссия будет проходить без публичного предложения. Размещение акций — запланировано с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 июля 2026, 9:17
#
Тобто в результаті дій керівництва компанії, ця компанія стала збитковою і міськрада за гроші платників податків торжественно докапітолізовує (рятує) збиткове підприємство, щоб поточні управляючі компанії і надалі могли «управляти» в збиток та приймати рішення, які призвели до збитковості компанії, хороше рішення міськради! молодці!
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
9 июля 2026, 11:06
#
КиевГорСтрой по сути муниципальный застройщик, 99,7% акций компании в собственности города. Город все эти годы получал от компании прибыль, когда у компании возникли проблемы — город обязан помочь. Всё логично.

А с Кушниром и прочими персонажами пусть разбирается прокуратура, простых граждан, проинвестировавших в квартиры, это не должно касаться.
+
0
VladimirVG
VladimirVG
9 июля 2026, 11:49
#
Це ж класика. Прибутки — приватизувати, збитки — націаналізувати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами