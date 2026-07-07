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7 июля 2026, 18:13 Читати українською

Цензура вместо связи: оккупанты запустили «аварийный роуминг» в Крыму и на Херсонщине

На временно оккупированных территориях Крыма и левобережной Херсонщины захватчики ввели режим так называемого аварийного роуминга. Формальным поводом стали массовые и длительные отключения света, которые привели к перебоям в работе местной телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом пишет сайт Dev.ua.

На временно оккупированных территориях Крыма и левобережной Херсонщины захватчики ввели режим так называемого аварийного роуминга.

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Хотя технически сервис позволяет абонентам подключаться к сетям других доступных операторов, на практике пользователи столкнулись с жесткими ограничениями. Служба поддержки подконтрольного оккупантам мобильного оператора «Волна» подтвердила, что в таком режиме доступ к глобальной сети фактически перекрыт.

Механизм ограничений и контроля

Вместо полноценного доступа к интернету, предусматривающему свободное посещение любых вебсайтов, оккупационные власти внедрили модель цензуры. При переключении телефона в режим аварийного роуминга пользователям остаются доступными только базовые сервисы и ресурсы из узкого «белого списка», утвержденного захватчиками.

Технология реализована следующим образом:

  1. Голосовая связь и SMS остаются доступными для пользователей как основные функции поддержки связи.
  2. Интернет-трафик полностью фильтруется. Просмотр страниц, не включенных в список разрешенных, технически заблокирован.
  3. Автоматическое переключение на белый список при сбоях в основной сети, если телефон абонента самостоятельно пытается подключиться к другой сети, работающей в режиме роуминга.

Ситуация в Херсонской области выглядит еще более критичной из-за масштабов повреждений инфраструктуры. Оккупационные «администрации» пытаются использовать технические сбои для усиления тотального контроля над информационным пространством.

Для сравнения: в Украине еще с марта 2022 успешно работает полноценный национальный роуминг. Операторы «Киевстар «, «Vodafone Украина «и lifecell при поддержке Минцифры обеспечили возможность свободного переключения между сетями без каких-либо ограничений контента.

В отличие от украинской модели, где приоритетом является бесперебойный доступ к информации, оккупанты в очередной раз используют кризисную ситуацию для усиления цензуры и изоляции местного населения от независимых источников новостей.

Читайте также: Роуминг, как дома: Vodafone переводит Украину на европейские стандарты и меняет тарифы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 июля 2026, 19:40
#
Так в Україні теж посилена цензура і обмежений доступ до незалежних джерел новин. .
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