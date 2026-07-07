Россия систематически уничтожает украинские автозаправочные станции — и это уже стало стратегической угрозой логистике и гражданскому снабжению. В ответ правительство и нефтетрейдеры согласовали план действий. Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что у премьер-министра состоялось совещание с представителями рынка и вскоре будут приняты необходимые решения.
Правительство и нефтетрейдеры договорились о поставках топлива в прифронтовых регионах
► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
«Враг систематически уничтожает АЗС и пытается воспрепятствовать обеспечению топливом людей и бизнеса. Есть четкий план взаимодействия между бизнесом и властью по обеспечению бесперебойного снабжения и предотвращения потерь», — написал Гетманцев в телеграмм-канале. Детали он не раскрыл.
Масштаб разрушений: что уже уничтожено
За последние два месяца в Украине из-за атак неадекватного соседа:
-
сгорело более 150 автозаправочных комплексов (по данным СЕО WOG Андрея Пивоварского);
-
ОККО потеряла четыре нефтебазы, восемь АЗК повреждены;
-
в сети БРСМ зафиксировано восемь прилетов по АЗК только за последний месяц;
-
Socar 5 июля получила три попадания дронов Shahed по объекту в Николаевской области
-
Укрнафта за 2−3 июля зафиксировала удары по трем своим АЗК в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях
Несмотря на масштабы разрушений, маркетинг-директор БРСМ Александр Мельничук считает стратегию врага провальной: полностью лишить Украину горючего не получится.
Что предлагает бизнес
Пока правительство готовит решение, рынок уже ищет свои ответы. Тростянецкая община Сумской области развернула сеть мобильных автозаправок на колесах: машины регулярно меняют локацию, чтобы не стать целью, а отпуск горючего останавливается во время воздушной тревоги.
Соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк идет дальше: он предлагает срочно отменить лицензии на розничную продажу горючего и разрешить торговлю с мобильных точек, бочек и канистр. По его словам, децентрализация — единственный способ усложнить врагу уничтожение топливной инфраструктуры.
СЕО Prime Group Дмитрий Леушкин поддерживает идею мобильных АЗС по крайней мере для прифронтовых регионов. Но к идее стратегических запасов нефтепродуктов относится скептически: по соображениям безопасности большие склады сами становятся привлекательными целями.
Общая логика предложений бизнеса та же, что и в тактике ВСУ: вместо крупных стационарных объектов, которые легко обнаружить и уничтожить, нужны малые и мобильные точки, рассредоточенные по всей стране.
Читайте также: Дефицита топлива в Украине нет: правительство объяснило ситуацию на рынке
Комментарии - 1