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7 июля 2026, 17:30 Читати українською

Правительство и нефтетрейдеры договорились о поставках топлива в прифронтовых регионах

Россия систематически уничтожает украинские автозаправочные станции — и это уже стало стратегической угрозой логистике и гражданскому снабжению. В ответ правительство и нефтетрейдеры согласовали план действий. Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что у премьер-министра состоялось совещание с представителями рынка и вскоре будут приняты необходимые решения.

Россия систематически уничтожает украинские автозаправочные станции — и это уже стало стратегической угрозой логистике и гражданскому снабжению.

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«Враг систематически уничтожает АЗС и пытается воспрепятствовать обеспечению топливом людей и бизнеса. Есть четкий план взаимодействия между бизнесом и властью по обеспечению бесперебойного снабжения и предотвращения потерь», — написал Гетманцев в телеграмм-канале. Детали он не раскрыл.

Масштаб разрушений: что уже уничтожено

За последние два месяца в Украине из-за атак неадекватного соседа:

  • сгорело более 150 автозаправочных комплексов (по данным СЕО WOG Андрея Пивоварского);

  • ОККО потеряла четыре нефтебазы, восемь АЗК повреждены;

  • в сети БРСМ зафиксировано восемь прилетов по АЗК только за последний месяц;

  • Socar 5 июля получила три попадания дронов Shahed по объекту в Николаевской области

  • Укрнафта за 2−3 июля зафиксировала удары по трем своим АЗК в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях

Несмотря на масштабы разрушений, маркетинг-директор БРСМ Александр Мельничук считает стратегию врага провальной: полностью лишить Украину горючего не получится.

Что предлагает бизнес

Пока правительство готовит решение, рынок уже ищет свои ответы. Тростянецкая община Сумской области развернула сеть мобильных автозаправок на колесах: машины регулярно меняют локацию, чтобы не стать целью, а отпуск горючего останавливается во время воздушной тревоги.

Соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк идет дальше: он предлагает срочно отменить лицензии на розничную продажу горючего и разрешить торговлю с мобильных точек, бочек и канистр. По его словам, децентрализация — единственный способ усложнить врагу уничтожение топливной инфраструктуры.

СЕО Prime Group Дмитрий Леушкин поддерживает идею мобильных АЗС по крайней мере для прифронтовых регионов. Но к идее стратегических запасов нефтепродуктов относится скептически: по соображениям безопасности большие склады сами становятся привлекательными целями.

Общая логика предложений бизнеса та же, что и в тактике ВСУ: вместо крупных стационарных объектов, которые легко обнаружить и уничтожить, нужны малые и мобильные точки, рассредоточенные по всей стране.

Читайте также: Дефицита топлива в Украине нет: правительство объяснило ситуацию на рынке

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
nitrous2000
nitrous2000
7 июля 2026, 17:57
#
Это все хорошо, но можно так же начать их заправки в ответ
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