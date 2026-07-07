Налоговая социальная льгота в 2026 году: кто имеет право уменьшить НДФЛ

Работники с невысоким доходом могут законно снизить сумму налога на доходы физических лиц. Государственная налоговая служба разъясняет, как это работает в 2026 году, и кто имеет право на налоговую социальную льготу.

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Как это работает

Базовая налоговая социальная льгота в 2026 году составляет 1664 грн. Это 50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января. Если вы работаете на полставки и имеете право на льготу, она уменьшит налогооблагаемую базу, то есть НДФЛ и военный сбор будут начисляться не на всю зарплату, а на зарплату минус 1 664 грн.

Главное условие: месячный доход не должен превышать 4660 грн. Этот порог рассчитывается как прожиточный минимум для трудоспособных (3328 грн) умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до 10 грн.

Практический пример: если зарплата составляет 4500 грн, то налоги будут удерживаться только с 2836 грн (4500 — 1664). Экономия ощутима.

Важно: льготу можно применять только по одному месту работы, по вашему выбору.

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Кто еще имеет право на льготу

Кроме общего правила по доходу, льгота предусмотрена для отдельных категорий, и для них лимиты и размеры могут отличаться:

семьи с двумя и более детьми младше 18 лет;

родители-одиночки ;

лица с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью.

Для этих категорий предельный доход рассчитывается по другому: базовый предел множится на количество детей. То есть семья с двумя детьми может иметь доход до 9320 грн и все равно иметь право на льготу.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать заявление работодателю — он применит его при начислении зарплаты.

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