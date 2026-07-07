В Украине снова меняют правила бронирования работников. Что будет с зарплатами и отсрочками

Украинские компании будут бронировать сотрудников по-новому. «Минфин» уже писал о постановлении Кабмина, которое вступило в силу 2 июня этого года. Основные новшества — увеличение средней зарплаты, необходимой для оформления отсрочки для сотрудников, с 2,5 до 3 минимальных зарплат, а также запрет на бронирование совместителей. Однако затем правительство приняло новое постановление , которое вступило в силу 3 июля.

Главные нововведения касаются работников критической инфраструктуры, в частности, энергетических компаний и коммунальных предприятий. Однако есть изменения, затрагивающие и бизнес, работающий в других сферах. Речь идет о так называемом переходном периоде — сроке, в течение которого продолжают действовать «старые» отсрочки.

С конца июня бизнес начал бить тревогу, поскольку не получил новых критериев для подтверждения статуса критически важного предприятия, а без этого оформить бронирование сотрудников невозможно.

К этому времени Минэкономики и некоторые областные военные администрации уже обнародовали новые критерии, которые в целом ужесточают условия предоставления бронирования. Однако многие областные военные администрации пока вообще не опубликовали свои условия предоставления предприятиям статуса критически важных для экономики.

В итоге бронирования могли массово начать «слетать». Хотя новое постановление изменило правила переходного периода, главная тенденция — ужесточение условий получения отсрочек для работников — сохраняется.

«Минфин» разбирался, что означают новые условия бронирования для рынка труда, станут ли работодатели массово повышать зарплаты до новой «планки» и кому теперь не смогут оформить отсрочку.

Почему правила бронирования снова изменили

Со 2 июня в Украине изменились правила бронирования работников. Основных нововведений несколько.

Повысились требования к уровню средней зарплаты на предприятии. «Планка» выросла с 2,5 до 3 минимальных зарплат (до 25 941 гривны в месяц). Исключение сделали только для бизнеса, работающего на прифронтовых территориях: там сохранили прежнее условие — 2,5 минимальных зарплаты, или 21 818 гривен.

Бронировать сотрудников теперь разрешено только по основному месту работы. То есть совместителям оформить отсрочку больше нельзя. Этот нюанс очень важен для бизнеса. Как рассказал глава КП «Тепловик» Александр Душенко, зачастую предприятия принимали по совместительству мужчин, которые не подлежат призыву по разным причинам (в основном по состоянию здоровья). При этом их учитывали в общей квоте на бронирование (от 50% до 100% в зависимости от сферы деятельности компании).

Таким образом, каждый такой «непризывной» совместитель фактически «удерживал место» для военнообязанного сотрудника, и количество работников, которых реально можно было забронировать, увеличивалось.

«Теперь же эту „лазейку“ прикрыли, а это означает, что у бизнеса автоматически уменьшились возможности по бронированию людей, пусть и несущественно», — пояснил Душенко.

В новые правила также перенесли одно из ключевых требований к бронированию — отсутствие у предприятия задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.

«Два условия — уровень средней зарплаты и отсутствие долгов — являются обязательными для всех, кто хочет оформить отсрочки для работников. Это ключевые критерии», — уточнила руководитель ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит.

Однако, помимо базовых критериев, предприятиям необходимо соответствовать еще нескольким требованиям (от одного до трех) из перечней, утвержденных центральными органами власти (Минобороны, Минэкономики и др.) либо местными военными администрациями.

Со 2 июня отраслевые и региональные критерии получения статуса критически важных предприятий также начали меняться. Компаниям необходимо подтверждать этот статус уже по новым условиям. При этом Кабмин предусмотрел переходный период, закрепив в постановлении, что все ранее оформленные отсрочки будут действовать до 1 сентября. За это время работодатели должны подтвердить критический статус и оформить бронирование заново.

Однако уже к концу июня стало понятно, что бизнес может не уложиться в эти сроки. К тому моменту новые критерии критичности представили только Минэкономики и некоторые областные военные администрации. Представители бизнеса утверждали, что в противном случае бронирования начнут массово «слетать».

В результате Кабмин принял новое постановление № 862, которое вступило в силу 3 июля. Что оно меняет?

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Какие послабления сделали для бизнеса

В постановлении № 862 прописано несколько важных нововведений.

По средней зарплате. Кабмин расширил перечень исключений. Помимо предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, право сохранить планку средней зарплаты на уровне 2,5 минимальной заработной платы получили операторы систем распределения электроэнергии и газа, предприятия угольной промышленности, а также юридические лица, выполняющие жизненно важные для общества функции (в первую очередь в сфере коммунальных услуг).

Это означает, что им не придется повышать среднюю зарплату до новой планки — почти 26 тыс. грн. Ее можно сохранить на уровне 21 818 грн в месяц.

По совместителям. Если ранее отсрочку могли оформить только сотрудники, работающие по основному месту работы, то новое постановление предусматривает, что работник может быть забронирован на предприятии, где он работает дольше всего, даже если там он оформлен как совместитель. Это позволит оформлять отсрочки компаниям, в которых многие сотрудники работают по совместительству, что нередко встречается при невысоком уровне оплаты труда.

Оба нововведения выгодны для предприятий энергетической отрасли, коммунального хозяйства, добывающей промышленности и других сфер. Теперь такие работодатели, даже если не могут выплачивать высокие зарплаты, становятся еще более привлекательными для трудоустройства с точки зрения получения бронирования.

По контролю за бронированием. Постановление № 862 предусматривает, что государственные органы, предоставившие компании статус критически важной, смогут через «Дию» получать информацию о количестве забронированных работников, соблюдении лимитов бронирования, а также о «лишних» отсрочках (то есть случаях превышения установленных лимитов). Работодатель, допустивший превышение лимита, обязан самостоятельно аннулировать такие отсрочки. При этом ограничения по срокам для этого больше не действуют: если раньше на аннулирование отводилось пять календарных дней, то теперь такого ограничения нет.

По переходному периоду для переоформления статуса критически важного предприятия и отсрочек. Предприятия, имеющие действующий статус критически важных, могут до 10 августа подать информацию о размере средней заработной платы и об уплате налогов за последний календарный месяц, сохранив возможность бронировать работников. То есть статус критически важного предприятия не будет автоматически утрачен к 1 сентября, даже если компания не успеет пройти процедуру его повторного подтверждения. Аналогично и с действующими отсрочками: они сохранят силу на весь срок действия, поэтому повторно бронировать работников не потребуется.

Для предприятий это очень существенное послабление. Как рассказал Душенко, в их КП основная часть отсрочек действует до февраля 2027 года. Согласно июньским изменениям, предприятию пришлось бы заново подтверждать статус критически важного и повторно оформлять бронирование работников. Теперь же делать этого не нужно.

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Новая планка критичности

При этом в новых правилах бронирования сохраняется важный нюанс — критерии отнесения предприятий к категории критически важных.

Хотя теперь действующий статус не нужно переоформлять повторно, многим компаниям все же придется заново подтверждать его после истечения срока действия ранее полученного статуса.

На сегодняшний день обновленные критерии критичности обнародовали далеко не все органы исполнительной власти и областные военные администрации (ОВА). Однако по тем документам, которые уже опубликованы, прослеживается общая тенденция к ужесточению требований.

К примеру, в обновленных критериях Минэкономики появилось требование к более высокому уровню заработных плат.

На получение статуса критически важного предприятия через министерство могут претендовать компании, соответствующие следующим требованиям по уровню средней заработной платы:

если на предприятии работает от 50 человек, средняя зарплата должна быть как минимум в два раза выше средней по стране (около 54 тыс. грн в месяц);

если численность персонала не превышает 20 человек либо речь идет о предприятии-нерезиденте, — как минимум в три раза выше средней по стране (около 81 тыс. грн в месяц).

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Душенко говорит, что для предприятий отрасли выполнить такое требование практически невозможно.

«Чтобы соответствовать подобным критериям отрасли, которая работает с нулевой рентабельностью, придется дополнительно повысить цены на хлеб еще на 5−7%», — пояснил он.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышенный зарплатный порог Минэкономики сильнее всего ударит по отраслям, где уровень официальных зарплат традиционно остается невысоким, — сельскому хозяйству, энергетике, строительству и другим.

Кроме того, Минэкономики повысило требования к масштабу бизнеса. Например, сельхозпроизводители теперь должны иметь не менее 1 тыс. гектаров земли вместо прежних 500 гектаров, а также годовой доход не менее 40 млн грн вместо 20 млн.

Для лесхозов минимальную площадь увеличили с 500 до 2,5 тыс. гектаров и одновременно ввели новый обязательный критерий — годовой доход не менее 10 млн грн.

Это означает, что получить статус критически важного предприятия через Минэкономики теперь сможет значительно меньше компаний, чем раньше.

Многим из них придется искать другой способ оформить такой статус, например, обращаться в местные органы власти.

Однако и они постепенно ужесточают требования. Пока далеко не все ОВА обновили свои критерии критичности, но те регионы, которые уже это сделали, также усиливают отбор.

Так, в Волынской области для получения статуса критически важного предприятия необходимо выполнить два дополнительных условия (помимо базовых требований Кабмина по уровню средней зарплаты и отсутствию налоговой задолженности, обязательных для всех работодателей): иметь годовой доход не менее 2 млн грн вместо прежнего 1 млн грн и штат не менее пяти работников.

В Хмельницкой области ужесточили требования для аграрных предприятий, увеличив минимальный земельный банк с 50 до 100 гектаров. Региональные эксперты уже подсчитали, что из-за этого до 30% фермерских хозяйств не смогут подтвердить статус критически важных.

Для предприятий сферы услуг ввели два обязательных критерия одновременно: годовой доход не менее 20 млн грн и штат не менее 10 работников. Ранее для получения статуса достаточно было соответствовать хотя бы одному из этих требований.

В Ривненской области повысили зарплатный критерий — до уровня не менее 3,5 минимальной заработной платы, или 30 264 грн в месяц, что является достаточно высоким показателем для региона.

Во Львовской области также ужесточили требования: средняя заработная плата должна составлять не менее 34 588 грн в месяц, численность персонала — не менее 30 работников, а годовой доход — не менее 80 млн грн либо доля экспорта должна составлять не менее 40%.

В Закарпатской области повысили требование к объему уплаченных за прошлый год налогов — с 1,2 млн до 1,5 млн грн. Кроме того, увеличили обязательную долю трудоустроенных участников боевых действий — с 10 до 30%.

Таким образом, регионы также последовательно ужесточают требования к предприятиям, претендующим на получение статуса критически важных.

Кому придется искать новую работу

Как отмечает Забловский, многим компаниям будет сложно соответствовать новым требованиям. Наиболее болезненным может оказаться зарплатный критерий.

«Предприятия энергетики и строительной отрасли, где официальные зарплаты остаются сравнительно невысокими, сосредоточены преимущественно в регионах. Получается, что в областях, где основной упор сделан именно на уровень средней заработной платы, получить статус критически важного предприятия им будет непросто. А повысить зарплаты до новых требований с учетом нынешней экономической ситуации смогут далеко не все», — отметил Забловский.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук рассказал, что компания уже повышает среднюю зарплату до 24 800 грн и стремится увеличить объем уплачиваемых налогов. Однако он не исключает, что часть бронирований все же может быть утрачена.

Таким образом, по словам экспертов, бизнес оказался в непростой ситуации: с одной стороны, предприятиям необходимо сохранять бронирование сотрудников, которых и без того остро не хватает, а с другой — выполнить новые, более жесткие требования для многих компаний практически невозможно.

Что это означает для работников?

Некоторые работодатели, прежде всего крупные компании, будут вынуждены повышать заработную плату, что, безусловно, выгодно сотрудникам. Однако небольшие предприятия далеко не всегда смогут себе это позволить. Более того, не факт, что им удастся повторно получить статус критически важных по обновленным критериям.

В таком случае их сотрудники могут остаться не только без повышения заработной платы, но и без бронирования. Это, в свою очередь, способно подтолкнуть их к поиску работодателей, предлагающих более привлекательные условия труда.

Таким образом, в Украине может усилиться миграция военнообязанных специалистов между предприятиями, что еще больше обострит кадровый дефицит во многих отраслях. Однако этот процесс, вероятнее всего, будет происходить постепенно, а не одномоментно (например, с 1 сентября, как ранее опасались работодатели), поскольку массово подтверждать статус критически важного предприятия и переоформлять отсрочки бизнесу теперь уже не потребуется.