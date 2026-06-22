Україна переходить до системи базової соціальної допомоги: як це працює

Українська система соцвиплат роками алишалась сладною. Але проблема навіть не в цьому: сім'ї з подібним рівнем доходів могли отримувати різний обсяг підтримки залежно від того, до якої категорії належали. Саме тому Міністерство соціальної політики почало перехід, но нової моделі соціальної підтримки. Про неї на сайті LB.ua пише Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. «Мінфін» вибрав головне.

Що вже змінили і як розраховується виплата

Бюджет програми цього року становить 9,2 млрд грн. Базова соціальна допомога об'єднує різні виплати в єдину систему підтримки та робить її простішою для людей.

Ми почали з об'єднання ключових видів підтримки — для малозабезпечених сімей, одиноких батьків і допомоги дітям.

Фактично ми переходимо від системи, де розмір підтримки визначався належністю до певної категорії, до системи, де в центрі перебуває рівень доходу родини та її реальна життєва ситуація.

Розмір допомоги розраховується індивідуально для кожної родини: за основу береться базова величина — на сьогодні це 4 500 грн, яка множиться залежно від складу сім'ї, а далі враховуються її фактичні доходи. Саме на цьому принципі будується БСД: підтримка має враховувати реальні потреби сім'ї та допомагати людині повернутися до самостійності.

Сума базової соціальної допомоги розраховується індивідуально для кожної родини — ми беремо базову суму для всіх її членів і порівнюємо з фактичним офіційним доходом. На першого члена сім'ї, кожну дитину до 18 років і людей з інвалідністю I-II групи закладається 4 500 грн, на кожного наступного дорослого — 70% цієї суми, тобто 3 150 грн, з урахуванням коефіцієнтів для пенсіонерів, залежно від стажу.

Далі від цієї загальної суми віднімається середній місячний дохід родини — і різницю держава доплачує. При цьому, людина не зобов’язана переходити на нову допомогу: у Дії одразу видно розрахунок, його можна порівняти з тим, що отримуєте зараз, і вже після цього прийняти рішення — подати заяву чи залишити поки все без змін.

Наведу реальний приклад. Раніше жінка отримувала допомогу одиноким матерям, малозабезпеченій сім'ї та допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю у сумарному розмірі 11 300 грн на місяць. Перейшовши на БСД, вона відмовилась від виплат, які отримувала як одинока мати та малозабезпечена сім'я. Тепер вона отримує БСД та допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю — сумарно 16 500 грн.

Саме такий результат ми хочемо бачити в масштабах усієї системи: коли людина отримує не набір різних виплат, а зрозумілу підтримку, яка відповідає її реальним потребам.

Станом на зараз, базову соціальну допомогу отримують майже 21 тисяча сімей — це близько 66 тисяч людей. Приблизна щомісячна сума нарахувань становить 300 млн грн.

Що мінятимуть далі і звідки беруть гроші

Наступний крок — зробити цю допомогу доступною для всіх українців, які потребують підтримки, а не лише для окремих категорій. Це принципова зміна підходу. Людина не повинна доводити державі, до якої категорії вона належить, щоб отримати допомогу. Важливим має бути інше — чи справді вона та її родина потребують підтримки.

Відповідний законопроєкт, розроблений народними депутатами спільно з Мінсоцполітики, уже пройшов перше читання. І ми розраховуємо на його ухвалення в цілому.

Ми не лише змінюємо законодавство, а й забезпечуємо ресурс для таких змін. Саме тому Базова соціальна допомога стала одним із ключових напрямів проєкту SPIRIT обсягом 880 млн доларів США, який Україна реалізує разом зі Світовим банком⁠ та міжнародними партнерами. Основне фінансування забезпечує Світовий банк за підтримки урядів Великої Британії⁠ та Японії⁠, а грантове співфінансування надають Велика Британія⁠ та Німеччина⁠. Це одна з найбільших міжнародних інвестицій у розвиток системи соціального захисту за час незалежності України.

Допомога має не консервувати складні життєві обставини, а допомагати людям їх долати. Саме тому БСД поєднуватиме фінансову підтримку із соціальними послугами, кейс-менеджментом та підтримкою зайнятості.

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Як оформити БСД

БСД можна оформити онлайн у Дії. Це спільна робота Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерства цифрової трансформації разом із міжнародними партнерами — Програмою розвитку ООН і урядом Швеції. Всі разом ми зробили так, щоб допомогу можна було отримати так само просто, як і будь-яку іншу послугу в смартфоні.

Соціальна підтримка має залежати не від того, до якої категорії належить людина, а від того, чи справді вона потребує допомоги. Саме навколо цього принципу ми будуємо нову систему соціальної підтримки в Україні. Це і є перехід від категорій до потреб, який лежить в основі Базової соціальної допомоги.