Доллар и евро выросли: НБУ установил курсы валют на 28 июля

Национальный банк Украины установил на 28 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,85 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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На вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,85 грн, что на 5 копейок больше, чем в понедельник (44,80 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,07 грн, что на 11 копеек больше, чем в понедельник (50,96 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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