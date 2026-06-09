Слетит бронь или вырастут зарплаты? Как новые правила по отсрочкам скажутся на рынке труда

В Украине со 2 июня вступили в силу новые правила бронирования работников. Нововведений несколько — как для сотрудников критических предприятий, так и для работодателей.

В частности, работники теперь могут забронироваться только по одному — основному — месту работы. Компаниям придется заново подтверждать статус критичности (его должны пересмотреть до 1 сентября этого года).

Также повысить зарплаты для тех, кого они хотят забронировать, до трех минималок (ранее — 2,5 минимальных зарплаты), а это 25 941 гривен. Послабление сделали лишь для предприятий, которые работают на прифронтовых территориях, где зарплатную планку оставили прежней — 21 618 гривен.

Если предприятие превысило квоту по числу забронированных, придется подавать электронное заявление в «Дію» об аннулировании «лишних» бронировок.

Работодатели нововведениями недовольны. Как пояснил «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в него входят предприятия пищепрома и легпрома) Александр Барсук, бизнесу придется увеличить не только зарплаты, но и налоговые отчисления из них. «А если какое-то предприятие не потянет повышенную нагрузку, то у него просто начнут „слетать“ бронирования», — говорит он.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сказал «Минфину», что для предприятий отрасли «это очень существенные изменения». «Сейчас предприятия пищепрома со статусом „критических“ готовят обращение к правительству по этому поводу», — отметил Дученко.

То есть, с одной стороны, рабочих мест с бронированием может стать меньше, чем сейчас. С другой — новая зарплатная планка, как одно из условий получения отсрочки в теории, может стимулировать дополнительное повышение заработных плат по всему рынку труда — и для военнообязанных работников, и для тех, у кого такого статуса нет.

«Минфин» разбирался, что означают новые правила бронирования для бизнеса и рядовых украинцев.

Как будет проходить бронирование по-новому

В конце мая Кабмин принял Постановление № 692, которым внес изменения в правила бронирования сотрудников. Документ был опубликован уже 1 июня, а на следующий день, со 2 июня, вступил в силу.

Управляющий партнер адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER», адвокат Игорь Ясько выделил для «Минфина» ключевые новации:

Повышен зарплатный порог: чтобы предприятие признали критически важным и разрешили бронировать работников, начисленная зарплата для каждого должна составлять не менее трех минимальных (сейчас — 25 941 гривен в месяц). Эта норма вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Для предприятий, которые фактически работают на прифронтовых или оккупированных территориях, сохранен более низкий порог — 2,5 зарплатных минималки (или 21 618 гривен). Отдельно зафиксировано, что для государственных и коммунальных предприятий новая повышенная планка по зарплатам не применяется.

Лимиты на бронирование. В зависимости от статуса и сферы деятельности, лимиты могут варьироваться от 50% до 100% от численности военнообязанных, тут ничего не изменилось. Но вот если предприятие их превысило, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через «Дію» заявление об аннулировании «лишних» бронирований.

«Это уже не право, а обязанность. Превышение лимитов по бронированию может привести к потере статуса критически важного предприятия, что автоматически ударит по всем бронировкам», — пояснил Игорь Ясько. То есть власти намерены ужесточить контроль за тем, как бизнес выполняет условия по лимитам на отсрочки.

Статус критичности. Действующий статус критически важных предприятий не отменяется автоматически, но до 1 сентября 2026 года органы власти должны пересмотреть ранее принятые решения и обновить критерии, чтобы ограничить «искусственное» бронирование, — пояснил Игорь Ясько. На переходной период, то есть до 1 сентября этого года, бронировки военнообязанных по старым решениям остаются действующими. Далее для сохранения бронирования придется подтверждать критичность по новым правилам.

Учет забронированных. Тех, у кого несколько мест работы (совместители) или кто уже получил отсрочку на других основаниях, учитывают в квоту по бронированию только один раз — по основному месту работы. То есть работник не может работать на предприятии, у которого нет права бронировать сотрудников (но, к примеру, которое предлагает более высокие зарплаты), а для получения отсрочки устроиться в другую компанию, как совместитель.

Как видно, часть нововведений вступают в силу только с 1 сентября 2026 года.

Что же меняется со 2 июня?

«Правительство прямо заявляет, что цель изменений — не отменить бронирование для бизнеса, а исключить злоупотребления и удержать баланс между обороной и экономикой. Уже выданные отсрочки в целом остаются действующими до окончания установленного срока или до 1 сентября 2026 года (для предприятий с действующей критичностью), если статус не будет заново подтвержден», — говорит Игорь Ясько.

Он также отметил, что для работников и предприятий ОПК и части критически важных секторов ранее вводились отдельные льготы (скажем, бронирование на 45 дней для устранения нарушений военного учета). Их продолжат применять параллельно с новыми правилами.

Игорь Ясько советует работодателям обратить внимание на следующие моменты:

Проверить, выполняется ли новый зарплатный критерий (3 минималки) для ключевых работников, которых вы планируете бронировать или продолжить им отсрочки. Провести аудит лимитов бронирования: сопоставить количество забронированных с разрешенным процентом, и оперативно подготовить заявления об аннулировании «лишних» отсрочек, чтобы избежать риска потерять статус критического предприятия. Выявить работников-совместителей и тех, у кого есть другие основания для отсрочки, а также «закрепить» их по основному месту работы для квоты по бронированию. До 1 сентября 2026 года подготовить пакет документов для подтверждения критичности по обновленным критериям, иначе, после этой даты и статус, и привязанные у нему бронирования, могут быть потеряны.

Повысят ли украинцам зарплаты под бронь

Для многих работодателей, которые за счет бронирования сотрудников спасаются от жесткого кадрового дефицита, новые правила по отсрочкам оказались неприятным сюрпризом.

«Изменения условий бронирования зацепят далеко не весь бизнес. На многих предприятиях уровень зарплат уже и так отвечает новой „планке“, или даже превышает ее. Но в некоторых компаниях, особенно небольших, или которые работают в отраслях со сравнительно невысокими средними зарплатами, новые требования по отсрочкам могут привести к тому, что бронь „слетит“ как минимум у 5−15% персонала, а при худшем сценарии — без отсрочек может остаться треть от общего числа забронированных», — отметил в комментарии «Минфину» глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В Союзе украинских предпринимателей также считают, что бронирование с запуском новых условий могут потерять 5−15% работников компаний-членов этой организации.

Юрий Дученко уверяет, что, к примеру, для предприятий хлебопекарной отрасли нововведения по бронированию очень существенные. «Предприятия уже готовят письмо правительству на эту тему», — анонсировал он. Ранее Дученко рассказывал «Минфину», что в прошлом году по отрасли зарплаты были повышены на 20−30%, в зависимости от профессий работников. Но на 2026 год бюджета на повышение зарплат у предприятий нет. «Ситуация с кадрами остается сложной, каждый руководитель принимает решения по зарплатам в индивидуальном порядке», — отмечал Дученко. Пекари также говорят, что им все сложнее угнаться за ростом зарплат на рынке труда, поскольку растет себестоимость производства, а резко повышать ценники на такой социальный продукт, как хлеб, они не решаются.

В похожей ситуации сегодня и многие другие предприятия пищевой промышленности. На многих из них, особенно в регионах, средние зарплаты не дотягивают до требуемых Кабмином трех минималок (как правило, колеблются в пределах 21−23 тысяч гривен в месяц).

По словам Забловского, низкие средние официальные зарплаты (которые дают право на бронирование работников) сохраняются также в сельском хозяйстве, на многих предприятиях легкой промышленности.

Главный вопрос — станут ли работодатели повышать официальные оклады?

Александр Барсук говорит, что бизнесу придется платить больше налогов. «А если какое-то предприятие не потянет увеличенную налоговую нагрузку, то нужно готовится к потере бронирований», — предупредил он.

Но некоторые руководители, с которыми пообщался «Минфин», заявляют, что ресурса для повышения зарплат у них нет. И даже угроза потери бронирований не вынудит их платить людям больше.

«Мы потратили большие средства на решение вопроса с энергоресурсами — ставили альтернативные источники. Плюс дорожает сырье, расходные материалы. Увеличивать еще и официальные зарплаты нам сейчас попросту не из чего. Тем более, что это не просто „докинуть“ работникам по пару тысяч. С учетом налоговых платежей, речь идет об увеличении расходов по каждому сотруднику на сумму до 10 тысяч в месяц или даже больше», — пояснил «Минфину» руководитель одного из пищевых предприятий.

В Европейской бизнес-ассоциации говорят, что увеличение зарплатной планки по бронированию в середине года может стать серьезным вызовом для отдельных отраслей и регионов. В частности, для агросектора, где широко применяется сезонная форма оплаты труда.

Об этом заявили и во Всеукраинской аграрной раде. Консультант ВАР по вопросам учета и налогообложения Леся Панкратова отметила, что во время весенне-полевых работ зарплаты могут превышать установленную планку, тогда как зимой оклады существенно снижаются.

Но эта специфика не учитывается при оформлении бронирований. При этом в отрасли усиливается кадровый кризис. К примеру, есть случаи, когда за одного комбайнера конкурирует несколько десятков компаний. А если из-за сложностей с бронированием кадровая ситуация ухудшится, это может сказаться не только на работе отдельных компаний, но и на продовольственной безопасности страны в целом, — считают во Всеукраинской аграрной раде.

Риски по совместителям

Депутат Нина Южанина обращает внимание также на следующий нюанс.

«Введение правила, по которому будут учитывать забронированных только по основному месту работы, выглядит технически. Логика правительства понятная: убрать ситуации, когда один работник «считается» сразу в нескольких компаниях. Очевидно, государство хочет видеть реальное количество забронированных.

Но экономика работает сложнее. Во многих сферах совместительство — это нормальная модель работы — в IT, медицине, образовании, консалтинге, креативных индустриях. Если ключевой специалист будет забронирован только по основному месту работы, другие компании фактически теряют гарантию его доступности", — написала Южанина в своем Телеграм. Южанина также добавила, что «бизнес становится более уязвимым к кадровым рискам».

На этом фоне бизнес может задуматься о сокращении официального штата и увеличении неофициальной занятости (которая брони работнику не дает, но делает его частично «невидимым» для ТЦК, так как в официальном штате предприятия он не фигурирует).

Впрочем, не исключено, что сейчас бизнес отчасти сгущает краски, рассчитывая, что удастся добиться послаблений от правительства.

Если многие предприятия действительно столкнутся с риском потерять возможность бронировать сотрудников, и на рынке труда усилиться кадровый голод, особой альтернативы у бизнеса — повышать зарплаты или нет — попросту не останется.