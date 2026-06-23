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23 июня 2026, 19:08 Читати українською

Европа заменила зависимость от россии зависимостью от США: газовая ловушка повторяется

Десять лет назад Европа серьезно обсуждала запрещение американского газа, а сегодня критически зависит от него. Как сильно изменился энергетический ландшафт континента после потери доступа к российским ресурсам? Журналисты Bloomberg анализируют, удастся ли ЕС вырваться из замкнутого круга новой зависимости.

Десять лет назад Европа серьезно обсуждала запрещение американского газа, а сегодня критически зависит от него.

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Десять лет назад Путин еще был «желательным гостем» в европейских столицах, а дешевые энергоносители из россии казались твердой базой стабильности. Сегодня же ситуация выглядит как злая шутка истории: после начала великой войны Кремля против Украины и краха собственной добычи, именно американский сжиженный природный газ (СПГ) стал для ЕС единственным спасательным кругом.

Как Европа попала в новую ловушку

Зависимость Европы от американского СПГ сегодня достигает экстремальных отметок. Если раньше она импортировала газ через трубы, то теперь снабжение идет морем. По состоянию на апрель 2026 г. доля США в импорте СПГ в Европу достигла 64%. На глобальных рынках сырья доля свыше 30−40% считается тревожным сигналом, а показатель свыше 60% — это зона чрезвычайного риска, характерная разве что для редких металлов.

К 2030 году этот показатель может достичь 80%, если уже сейчас не принять кардинальные меры по диверсификации поставок.

В этом случае поставщик может фактически диктовать условия, изменять цены или ограничивать объемы, зная, что клиенту не сможет быстро отказаться от предложений. В нормальных рыночных условиях покупатель должен иметь возможность быстро сменить источник, но при зависимости в 60%+ такая замена физически невозможна без глубокого кризиса.

Кроме того, возникает риск геополитического шантажа. Если поставщик понимает, что от него зависит функционирование промышленности, больниц и отопления домов, он получает огромный инструмент для политического давления. Это все уже наглядно видели на примере российского газа.

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Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил, что Европа рискует просто заменить старую российскую зависимость новой, американской. Еще в 2016 году Франция даже планировала юридические запреты на импорт фрекингового газа из США, называя его экологически вредным. Прошло десятилетие, и эти дискуссии смолкли, как только возникла угроза подлинного энергетического голода.

Как диверсифицировать источники энергии

Чтобы не оказаться заложником одного поставщика в будущем, Брюсселю нужно действовать системно.

Стратегия безопасности должна основываться на нескольких ключевых столбах:

  • Развитие собственного поколения: стимулирование добычи газа на шельфе Северного моря, а также пересмотр отношения к методам добычи на суше.

  • Ускоренный энергопереход: ставка на солнечную, ветровую энергетику и, что критически важно, развитие атомной энергетики как стабильного базового источника.

  • Глобальная диверсификация: заключение долгосрочных контрактов с новыми игроками на рынке, в частности, со странами Африки и Канадой.

  • Накопительные технологии: инвестиции в современные аккумуляторы, позволяющие нивелировать нестабильность возобновляемых источников.

Идеальный сценарий состоит в том, чтобы снизить зависимость от одного поставщика СПГ до уровня ниже 50%. Европе пора понять, что энергетическая независимость — это не только изменение «поставщика № 1», а комплексное выстраивание собственной энергетической архитектуры, где баланс источников является залогом свободы от внешнего давления.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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