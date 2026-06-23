В мае 2026 года реальный ВВП вырос на 0,9% — ИЭД

В мае 2026 года рост реального ВВП составил 0,9% по сравнению с маем прошлого года. Об этом свидетельствуют свежие данные Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

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Отмечается, что лучший доступ к электроэнергии поддержало развитие перерабатывающей промышленности. В то же время, продолжала расти добыча газа, несмотря на разрушение инфраструктуры российскими дронами и ракетами.

По данным Госстата, по итогам первого квартала 2026 реальный ВВП сократился на 0,6%. Также ИЭД пересмотрел оценку ВВП за апрель с +1% до +0,7%.

Производство электроэнергии и распределение газа, по оценке экспертов ИЭД, в мае 2026 сократились на 6,5% по сравнению с маем 2025-го. В транспортной сфере падение составило 4,2%, хотя его темпы несколько замедлились из-за низкой базы в прошлом году.

В то же время наблюдался рост в следующих областях:

Добывающая промышленность выросла на 6% благодаря дальнейшему увеличению добычи газа, несмотря на российские обстрелы.

Строительство продемонстрировало рост примерно на 5%.

Торговля выросла на 4,8%, что отражает рост спроса населения.

Перерабатывающая промышленность выросла на 2% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.

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Напомним

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал 2026 года. Согласно обновленным данным, ведомство ухудшило оценку падения реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 0,6%. Ранее прогнозировалось понижение на 0,5%.

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины ухудшил годовой прогноз роста ВВП до 1,3%. В январском Инфляционном отчете регулятор прогнозировал 1,8%, в октябрьском — 2%.