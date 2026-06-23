НБУ дает 5 дней на отстранение Смелянского от должности директора Укрпочты

Национальный банк принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Юхимовича требованиям к профессиональной пригодности, предъявляемым к руководителю организации, предоставляющей финансовые платежные услуги. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры, говорится в сообщении регулятора.

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Основания для рассмотрения вопроса

Оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является неотъемлемой частью надзорных полномочий Национального банка Украины. Ее цель — обеспечить соответствие лиц, принимающих ключевые управленческие решения, установленным законодательством требованиям, что является необходимым условием стабильного функционирования финансового сектора. Процедура осуществляется при наличии оснований, определенных законодательством, в частности в случае выявления нарушений в деятельности учреждения.

«Укрпочта» является оператором почтовой связи, имеющим лицензию Национального банка Украины на предоставление финансовых платежных услуг, и как поставщик финансовых платежных услуг находится под надзором НБУ.

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Национальный банк начал процедуру оценки соответствия генерального директора АО «Укрпочта» г-на Смилянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023—2026 годах.

За этот период регулятор несколько раз применял к АО «Укрпочта» меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля.

Выводы и решения Комитета

По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.

Учитывая информацию о выявленных нарушениях в деятельности АО «Укрпочта», а также ответы и пояснения, предоставленные г-ном Смилянским в ходе собеседования с ним на Квалификационной комиссии НБУ, Комитет пришёл к выводу о том, что у него отсутствует достаточный уровень знания требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, в объеме, необходимом для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и системы внутреннего контроля, организации системы финансового мониторинга и системы управления рисками в АО «Укрпочта», что свидетельствует о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности в качестве руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Руководствуясь своим профессиональным суждением, учитывая принципы соразмерности (пропорциональности), обоснованного сомнения и комплексного анализа, Комитет констатирует несоответствие генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Юхимовича требованиям профессиональной пригодности, установленным в Положении № 217, Положении № 199 для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Учитывая данное решение, во исполнение требований законодательства АО «Укрпочта» в лице уполномоченного органа должно предпринять все необходимые действия для замены генерального директора и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка. Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «Укрпочта» должен отстранить Игоря Смилянского от руководства АО «Укрпочта», а в дальнейшем в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, отвечающего требованиям профессиональной пригодности.