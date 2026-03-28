НБУ предупреждает о рисках из-за управления в Укрпочте. Требует создать набсовет

Национальный банк обнародовал заявление , в котором требует от АО «Укрпочта» срочно сформировать полноценный наблюдательный совет и ставит под сомнение профессиональную компетентность генерального директора компании Игоря Смилянского.

Заявление НБУ

Учитывая очередные публичные попытки руководителя АО «Укрпочта» дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность о причинах применения мер влияния, Национальный банк заявляет следующее.

АО «Укрпочта» как лицензированный поставщик платежных услуг подпадает под регулирование и надзор Национального банка. В то же время, АО «Укрпочта» не только платежный провайдер, но и важный элемент инфраструктуры платежного рынка Украины как с учетом масштабов, так и по специфике своей деятельности.

АО «Укрпочта» предоставляет широкий спектр услуг и осуществляет социальные выплаты для миллионов украинцев, большинство из которых — уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры.

Именно поэтому ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля такой компании, как АО «Укрпочта», трансформируется из локальной проблемы управления компании в системный риск для платежной инфраструктуры страны.

Штраф для Укрпочты

16 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка Украины единогласно принял решение о наложении на АО «Укрпочта» штрафа в размере 255 000 гривен.

Штраф применен исключительно за неподачу в НБУ запрашиваемых регулятором информации и документов в соответствии с установленными требованиями в установленные сроки. Нарушения установлены по результатам безвыездного надзора за деятельностью небанковского финансового учреждения на платежном рынке.

Что нарушает Укрпочта?

Отметим, что по результатам осуществления надзора за деятельностью АО «Укрпочта» Национальный банк выявил системные нарушения в его деятельности:

март 2024 года — Укрпочту оштрафовано на 17 387 053 грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, отсутствие достаточных процедур управления рисками, надлежащую автоматизацию процессов выявления подозрительных операций, ненадлежащую проверку клиентов;

декабрь 2025 года — Национальный банк применил письменное предупреждение за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности в сфере платежных услуг, системы управления рисками и предоставления статистической отчетности;

август 2025 года — также было вынесено письменное предупреждение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

Система корпоративного управления, построенная в Укрпочте, не отвечает нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике.

То, что АО «Укрпочта» долгое время не имело сформированного Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании.

НБУ сомневается в компетентности Смелянского

Системный характер нарушений в течение 2024−2026 годов, несмотря на предыдущие меры влияния, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя — генерального директора Игоря Смелянского.

Постоянное невыполнение регуляторных требований, игнорирование запросов Национального банка и публичные попытки представить законные надзорные действия как «давление» или «политически мотивированный шаг» свидетельствуют о недостаточном понимании руководством базовых принципов работы на финансовом рынке и принципов надлежащего корпоративного управления.