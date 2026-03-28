Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
28 марта 2026, 9:46

НБУ предупреждает о рисках из-за управления в Укрпочте. Требует создать набсовет

Национальный банк обнародовал заявление, в котором требует от АО «Укрпочта» срочно сформировать полноценный наблюдательный совет и ставит под сомнение профессиональную компетентность генерального директора компании Игоря Смилянского.

Национальный банк обнародовал заявление, в котором требует от АО «Укрпочта» срочно сформировать полноценный наблюдательный совет и ставит под сомнение профессиональную компетентность генерального директора компании Игоря Смилянского.

Заявление НБУ

Учитывая очередные публичные попытки руководителя АО «Укрпочта» дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность о причинах применения мер влияния, Национальный банк заявляет следующее.

АО «Укрпочта» как лицензированный поставщик платежных услуг подпадает под регулирование и надзор Национального банка. В то же время, АО «Укрпочта» не только платежный провайдер, но и важный элемент инфраструктуры платежного рынка Украины как с учетом масштабов, так и по специфике своей деятельности.

АО «Укрпочта» предоставляет широкий спектр услуг и осуществляет социальные выплаты для миллионов украинцев, большинство из которых — уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры.

Именно поэтому ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля такой компании, как АО «Укрпочта», трансформируется из локальной проблемы управления компании в системный риск для платежной инфраструктуры страны.

Штраф для Укрпочты

16 марта 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка Украины единогласно принял решение о наложении на АО «Укрпочта» штрафа в размере 255 000 гривен.

Штраф применен исключительно за неподачу в НБУ запрашиваемых регулятором информации и документов в соответствии с установленными требованиями в установленные сроки. Нарушения установлены по результатам безвыездного надзора за деятельностью небанковского финансового учреждения на платежном рынке.

Что нарушает Укрпочта?

Отметим, что по результатам осуществления надзора за деятельностью АО «Укрпочта» Национальный банк выявил системные нарушения в его деятельности:

  • март 2024 года — Укрпочту оштрафовано на 17 387 053 грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, отсутствие достаточных процедур управления рисками, надлежащую автоматизацию процессов выявления подозрительных операций, ненадлежащую проверку клиентов;

  • декабрь 2025 года — Национальный банк применил письменное предупреждение за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности в сфере платежных услуг, системы управления рисками и предоставления статистической отчетности;

  • август 2025 года — также было вынесено письменное предупреждение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

  • Система корпоративного управления, построенная в Укрпочте, не отвечает нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике.

Читайте: Укрпочта обжалует в суде штраф НБУ на 255 000 грн

То, что АО «Укрпочта» долгое время не имело сформированного Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании.

НБУ сомневается в компетентности Смелянского

Системный характер нарушений в течение 2024−2026 годов, несмотря на предыдущие меры влияния, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя — генерального директора Игоря Смелянского.

Постоянное невыполнение регуляторных требований, игнорирование запросов Национального банка и публичные попытки представить законные надзорные действия как «давление» или «политически мотивированный шаг» свидетельствуют о недостаточном понимании руководством базовых принципов работы на финансовом рынке и принципов надлежащего корпоративного управления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
financialGenius
28 марта 2026, 10:33
#
Слушайте НБУ. Он американец, а американцам не свойственно что бы им давали указания. Как-то писали статью что он большой молодец и платит налоги в США. Не нужно ссориться с ним, он лучше знает что и как делать в укрпочте, а то пожалуется что гражданина Америки преследуют. Лучше не ссориться с США. Я понимаю что это чисто украинский менталитет , но все же.
+
0
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 10:34
#
Вот как интересно!
Пользуюсь постоянно «укрпочтой» , за последнее время в отделениях делают ремонты, обновили автопарк. появились молодые сотрудники. поменялась орг техника и т. п. . Никто не говорит что нет проблем.
НО, во всем мире у всех государств существуют признаки, символы государственности и самих государственных традиций, и на ряду с гос органами управления существуют НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ.
И тут, появляется «чудо -рыгулятор» и выражает свою обеспокоенность. «Рыгулятора» не чешит факт работы отделения гос банка на оккупированной территории, «рыгулятора» не интересуют массовые факты нарушений фин организациями прав граждан, потребителей фин услуг, «рыгулятора» не интересуют непомерные зарплаты членов наблюдательных советов гос банков.
«Рыгулятора» интересуют проблемы «Укрпочты», читать — факт трудоустройства определенной группы «экспертов» в «наблюдательном совете»
А вот личный вопрос -а что будет с почти 11000 отделений «Укрпочты»? Что будут приватизировать и под продажу?
+
0
Qwerty1999
28 марта 2026, 11:00
#
НБУ вимагає від АТ «Укрпошта» терміново сформувати повноцінну наглядову раду.

У компаніях, акції яких належать державі, склад наглядової ради призначається урядом,
тому НБУ потрібно звертатись до КМУ що до формування «повноцінної» наглядової ради,
а не до АТ «Укрпошта» та її генерального директора.
+
0
GrugoriyHoland
28 марта 2026, 11:13
#
Интересный ответ Смелянского на его странице в «ФБ». —

… Але цих повноважень НБУ здалося замало. І тепер вони хочуть контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній, таких як Укрпошта. Як? Через вимогу надання НБУ порядку денного та протоколів наглядових рад. І коли Укрпошта, на підставі закону, відмовилася це робити, бо це порушує принципи корпоративного управління, НБУ наклав на Укрпошту штраф у сумі 250 тисяч гривень, щоб подати всім сигнал. А також розповідати, що Укрпошті не можна давати банк, бо «подивіться, які вони порушники закону», «їхня ділова репутація не відповідає високим вимогам власників українських банків» тощо...
…Коли людина набирає зайву вагу через бажання постійно їсти, то для збереження її здоров’я її садять на дієту та обмежують обсяг і калорійність їжі, а не годують більше, щоб у неї був тимчасово гарний настрій. Тож точно настав час посадити НБУ на регуляторну дієту заради збереження «здоров'я» економіки України. Їм є чим зайнятися в частині розвитку доступного кредитування, фінансової інклюзії (де, як то кажуть, кіт не валявся), а не втручатися в корпоративне управління…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами