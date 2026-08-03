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3 августа 2026, 12:59 Читати українською

Вашингтон и Токио провели историческую валютную интервенцию ради спасения иены

США и Япония провели первую совместную валютную интервенцию со времен Азиатского кризиса 1998 года, резко остановив масштабный обвал иены. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма официально подтвердила проведение совместных операций по поддержке национальной валюты совместно с американским ведомством.

США и Япония провели первую совместную валютную интервенцию со времен Азиатского кризиса 1998 года, резко остановив масштабный обвал иены.

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Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил в социальных сетях, что скоординированные решительные действия в пятницу помогли остановить хаотические колебания котировок и устранить существенную недооценку иены, подтвердив твердую готовность Вашингтона активно участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем ради полного .

На фоне этих громких заявлений курс иены стремительно поднялся примерно со 164 до 155,21 за доллар, продемонстрировав сильнейший внутридневный скачок с начала мая. Несмотря на то, что к завершению торгов доллар несколько отыграл позиции до 156,58 иены, глобальный финансовый рынок испытал серьезный шок.

Предыдущие совместные выдержки ведущих центробанков на открытый рынок остаются редчайшим явлением: в 2011 году страны наоборот продавали японскую валюту после масштабной аварии на АЭС «Фукусима», а предварительный выкуп иены происходил почти тридцать лет назад во время тяжелых глобальных кризисов.

В последние месяцы иена стабильно ослабевала из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке и огромного разрыва между жесткой монетарной политикой Федеральной резервной системы США и осторожным подходом Банка Японии, который опасается повредить хрупкому экономическому росту.

Тем не менее, историческая интервенция заставила трейдеров массово закрывать короткие позиции и рисковые ставки на дальнейшее падение валюты. Старший валютный аналитик MUFG Bank Майкл Ван назвал эту операцию историческим и знаковым движением, способным быстро расчистить накопившийся спекулятивный навес.

Читайте также: Резкий скачок иены: Япония сигнализирует о готовности к новым валютным интервенциям

В то же время, финансовые эксперты предупреждают, что даже самая решительная локальная стабилизация не способна полностью решить глубокие фундаментальные проблемы японской экономики. На иену продолжают оказывать давление дорогостоящий импорт энергоносителей, сравнительно ограниченный приток иностранных инвестиций и масштабные планы японского правительства существенно увеличить государственные расходы ради поддержки внутреннего экономического роста.

Глобальный руководитель валютных исследований HSBC Пол Маккел открыто предполагает, что к подобным масштабным мерам в ближайшем будущем могут приобщиться и другие влиятельные центральные банки мира, что превратится в негласное международное партнерство для долгосрочного укрепления позиций иены на рынке.

Напомним

В апреле Минфин сообщал, что Япония приняла рекордный госбюджет на 122 трлн иен. Японский парламент окончательно утвердил беспрецедентный по своим масштабам государственный бюджет на 2026 год финансовый год.

Сумма в размере 122,3 трлн иен (около 664 млрд евро) стала абсолютно историческим рекордом для страны. Этот шаг отражает курс новой премьер-министра Санаэ Такаичи на агрессивную экспансивную фискальную политику, даже несмотря на угрозу неконтролируемой инфляции и рекордного государственного долга.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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IrishRepublican
IrishRepublican
3 августа 2026, 16:59
#
Нічого, бонди все одно скоро вибухнуть, ця клоунада вічно не триватиме
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