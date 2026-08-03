В понедельник, 3 августа, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на 3 августа: сколько стоят доллар и евро
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 5 копеек в покупке и снизился на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и подешевел на 3 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,48−44,94 грн. Евро покупают за 51,11 грн, а продают за 51,78 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,94, евро — 51,47−51,53 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,63−44,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,45−51,49 грн/евро.
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Источник: Минфин
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