Евростат обнародовал данные о средней арендной плате в 40 европейских городах. Разница между самыми дорогими и дешевыми столицами — семикратная. Данные охватывают вторую половину 2025 года и относятся к немеблированным квартирам хорошего качества без коммунальных услуг.
Аренда двухкомнатной квартиры в Европе: где снимать дешевле
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Жилье остается самой большой статьей расходов для европейских домохозяйств — вместе с коммуналкой оно забирает почти четверть семейного бюджета (23,6%).
Самые дорогие города для арендаторов
Абсолютный лидер — Женева: здесь нужно заплатить €3 350 в месяц за двухкомнатную квартиру. Среди столиц первенство держит Лондон. Это единственный город, где аренда превышает €3 000 (€3 050).
Далее в рейтинге самых дорогих:
- Дублин — €2 650
- Стокгольм — €2 650
- Осло — €2 550
- Париж — €2 500
- Копенгаген, Люксембург, Рейкьявик — по €2 350
- Гаага, Берн — по €2 150
- Мюнхен — €2 050
Дублин и Стокгольм делят звание самых дорогих столиц ЕС. Среди четырех крупнейших экономик союза лидирует Париж — 2500 евро, далее Берлин (1750 евро), Мадрид (1700 евро) и Рим (1650 евро).
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Самые дешевые города
На другом полюсе — балканские и восточноевропейские столицы:
- Скопье — €470
- Приштина — €520
- Анкара — €770
- София — €900
- Никосия — €910
- Тирана — €920
- Бухарест — €930
Белград, Сараево, Рига и Таллин держатся около €1 100−1 150. Варшава и Будапешт — по €1 300. Брюссель, столица ЕС, занимает 22-е место с показателем в €1 450 — примерно посередине рейтинга.
Почему такая разница в стоимости аренды
Эксперт по недвижимости Микк Кальмет объясняет: рынки жилья сугубо локальные. В Женеве, Лондоне или Дублине высока концентрация хорошо оплачиваемых работников, международных компаний и студентов престижных вузов, а предложение нового жилья не успевает по спросу. Поэтому рост арендной платы вполне логичен.
В то же время низкая аренда на востоке Европы не всегда означает доступность: местные зарплаты тоже ниже среднеевропейских, поэтому реальная нагрузка на бюджет может быть сравнима с западными городами.
За последние несколько лет аренда выросла по всей Европе из-за массовой миграции, роста процентных ставок и удорожания строительства. Более высокие ставки также усложнили покупку жилья, заставив больше людей арендовать — и еще больше разогревая рынок.
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