Аренда двухкомнатной квартиры в Европе: где снимать дешевле

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Жилье остается самой большой статьей расходов для европейских домохозяйств — вместе с коммуналкой оно забирает почти четверть семейного бюджета (23,6%).

Самые дорогие города для арендаторов

Абсолютный лидер — Женева: здесь нужно заплатить €3 350 в месяц за двухкомнатную квартиру. Среди столиц первенство держит Лондон. Это единственный город, где аренда превышает €3 000 (€3 050).

Далее в рейтинге самых дорогих:

Дублин — €2 650

Стокгольм — €2 650

Осло — €2 550

Париж — €2 500

Копенгаген, Люксембург, Рейкьявик — по €2 350

Гаага, Берн — по €2 150

Мюнхен — €2 050

Дублин и Стокгольм делят звание самых дорогих столиц ЕС. Среди четырех крупнейших экономик союза лидирует Париж — 2500 евро, далее Берлин (1750 евро), Мадрид (1700 евро) и Рим (1650 евро).

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Самые дешевые города

На другом полюсе — балканские и восточноевропейские столицы:

Скопье — €470

Приштина — €520

Анкара — €770

София — €900

Никосия — €910

Тирана — €920

Бухарест — €930

Белград, Сараево, Рига и Таллин держатся около €1 100−1 150. Варшава и Будапешт — по €1 300. Брюссель, столица ЕС, занимает 22-е место с показателем в €1 450 — примерно посередине рейтинга.

Почему такая разница в стоимости аренды

Эксперт по недвижимости Микк Кальмет объясняет: рынки жилья сугубо локальные. В Женеве, Лондоне или Дублине высока концентрация хорошо оплачиваемых работников, международных компаний и студентов престижных вузов, а предложение нового жилья не успевает по спросу. Поэтому рост арендной платы вполне логичен.

В то же время низкая аренда на востоке Европы не всегда означает доступность: местные зарплаты тоже ниже среднеевропейских, поэтому реальная нагрузка на бюджет может быть сравнима с западными городами.

За последние несколько лет аренда выросла по всей Европе из-за массовой миграции, роста процентных ставок и удорожания строительства. Более высокие ставки также усложнили покупку жилья, заставив больше людей арендовать — и еще больше разогревая рынок.

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