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22 июня 2026, 18:12 Читати українською

Аренда двухкомнатной квартиры в Европе: где снимать дешевле

Евростат обнародовал данные о средней арендной плате в 40 европейских городах. Разница между самыми дорогими и дешевыми столицами — семикратная. Данные охватывают вторую половину 2025 года и относятся к немеблированным квартирам хорошего качества без коммунальных услуг.

Евростат обнародовал данные о средней арендной плате в 40 европейских городах.

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Жилье остается самой большой статьей расходов для европейских домохозяйств — вместе с коммуналкой оно забирает почти четверть семейного бюджета (23,6%).

Самые дорогие города для арендаторов

Абсолютный лидер — Женева: здесь нужно заплатить €3 350 в месяц за двухкомнатную квартиру. Среди столиц первенство держит Лондон. Это единственный город, где аренда превышает €3 000 (€3 050).

Далее в рейтинге самых дорогих:

  • Дублин — €2 650
  • Стокгольм — €2 650
  • Осло — €2 550
  • Париж — €2 500
  • Копенгаген, Люксембург, Рейкьявик — по €2 350
  • Гаага, Берн — по €2 150
  • Мюнхен — €2 050

Дублин и Стокгольм делят звание самых дорогих столиц ЕС. Среди четырех крупнейших экономик союза лидирует Париж — 2500 евро, далее Берлин (1750 евро), Мадрид (1700 евро) и Рим (1650 евро).

Читайте также: Критическая граница: почему собственное жилье становится роскошью для жителей Испании

Самые дешевые города

На другом полюсе — балканские и восточноевропейские столицы:

  • Скопье — €470
  • Приштина — €520
  • Анкара — €770
  • София — €900
  • Никосия — €910
  • Тирана — €920
  • Бухарест — €930

Белград, Сараево, Рига и Таллин держатся около €1 100−1 150. Варшава и Будапешт — по €1 300. Брюссель, столица ЕС, занимает 22-е место с показателем в €1 450 — примерно посередине рейтинга.

Почему такая разница в стоимости аренды

Эксперт по недвижимости Микк Кальмет объясняет: рынки жилья сугубо локальные. В Женеве, Лондоне или Дублине высока концентрация хорошо оплачиваемых работников, международных компаний и студентов престижных вузов, а предложение нового жилья не успевает по спросу. Поэтому рост арендной платы вполне логичен.

В то же время низкая аренда на востоке Европы не всегда означает доступность: местные зарплаты тоже ниже среднеевропейских, поэтому реальная нагрузка на бюджет может быть сравнима с западными городами.

За последние несколько лет аренда выросла по всей Европе из-за массовой миграции, роста процентных ставок и удорожания строительства. Более высокие ставки также усложнили покупку жилья, заставив больше людей арендовать — и еще больше разогревая рынок.

Читайте также: Семейные деньги или аренда навсегда: что определяет возраст покупателя жилья в Европе

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
neverice
neverice
22 июня 2026, 18:48
#
Дуже дорого. Ще й без меблів та комуналки (яка може ще на 500 євро вийти). Якщо сюди додати графік середньої зарплати після податків для порівняння, то в цілому зрозуміло, чому народжуваність в ЄС не дуже.
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0
lider2000
lider2000
22 июня 2026, 20:22
#
И скорее всего ето ж не центр, а просто обьічньій спальньій район.
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0
Abramon
Abramon
22 июня 2026, 20:33
#
Які там вже діти в Швейцарії, якщо за оренду 3350 треба віддати.)))
Елітний будинок пристарілих
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