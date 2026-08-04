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4 августа 2026, 9:06 Читати українською

«Укрпошта» стала печатать на чеках персональные данные клиентов: що говорит НБУ

С 1 августа 2026 г. «Укрпошта» должна печатать на бумажных чеках персональные данные клиентов во время приема коммунальных и других платежей. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский на своей странице в Facebook.

С 1 августа 2026 г.

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По его словам, новшество связано с требованиями Национального банка Украины, которые компания обязана выполнять. В то же время «Укрпошта» обратилась в НБУ, Кабинет Министров, Верховную Раду и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека с просьбой пересмотреть эти правила.

Смелянский отметил, что, согласно требованиям регулятора, на бумажных чеках должны отражаться персональные данные плательщика. Он также иронически заметил, что для полного комплекта не хватает только CVV-кода и срока действия банковской карты.

Какая информация будет на чеках

По словам главы «Укрпошти», при оформлении платежей на чеках будут печататься:

  1. полное имя плательщика;
  2. регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  3. полный номер банковской карты.

Смелянский выразил сомнение в необходимости печатать такой объем информации именно на бумажных квитанциях. По его мнению, если электронный обмен данными можно объяснить требованиями финансового мониторинга и борьбы с отмыванием средств, бумажные чеки с полным набором персональных данных могут создавать дополнительные риски для конфиденциальности клиентов.

Он также указал, что в других странах действуют другие подходы. В частности, в США правила платежных систем не позволяют печатать полный номер банковской карты на чеках, а в странах Европейского Союза персональные данные, включая налоговые номера, защищаются требованиями GDPR.

В компании объяснили, что более 4 млн клиентов, получавших через «Укрпошту» пенсии или другие государственные выплаты, уже предоставили свой РНОКПП, поэтому повторно уведомлять его не придется. Другим клиентам нужно будет это сделать только один раз — в дальнейшем информация будет использоваться при следующих платежах.

Глава «Укрпошти» также посоветовал клиентам не хранить бумажные чеки дольше, чем это необходимо, а после использования уничтожать их, чтобы минимизировать риск попадания персональных данных в сторонние лица.

Что ответил НБУ

НБУ опроверг эту информацию и официально заявил, что не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Регулятор считает, что «такие утверждения не соответствуют содержанию действующих нормативно-правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования. Распространенная информация основывается на искаженном толковании отдельных норм, а отдельные утверждения прямо противоречат их содержанию. Это может сформировать у граждан ошибочное представление о требованиях Национального банка и уровне защиты их персональных данных.»

Читайте также: Смелянский о решении НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+28
BigBend
BigBend
4 августа 2026, 9:26
#
«Він також звернув увагу, що в інших країнах діють інші підходи. Зокрема, у США правила платіжних систем не дозволяють друкувати повний номер банківської картки на чеках, а в країнах Європейського Союзу персональні дані, включно з податковими номерами, захищаються вимогами GDPR.»

А ще в інших країнах пошта займається поштою, а не продажем макаронів, доставкою пенсій на дім еліті і платежами за домофон.
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0
mixerhack
mixerhack
4 августа 2026, 12:55
#
Как же мало вы знаете о почтах других стран
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