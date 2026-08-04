В «Дії» может появиться кнопка для жалоб на парковку на местах для людей с инвалидностью

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После начала полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине возросло примерно на 600 тысяч человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. Многие военные еще проходят процедуру установления инвалидности. В то же время, количество нарушений парковки на соответствующих местах растет: в 2023 году зафиксировали 5 756 таких случаев, в 2024-м — уже 7 259.

Как будет работать фиксация через «Дію»

Если закон будет принят, любой гражданин сможет сфотографировать нарушения и подать жалобу через приложение.

Система автоматически зафиксирует личность заявителя, дату, время, место и координаты события, а также подтвердит подлинность фото и видеоматериалов. Обязательное условие — не менее двух снимков автомобиля с разных ракурсов.

Человек, подавший жалобу, получает статус свидетеля по делу об административном правонарушении.

Штрафы существенно возрастут

Сейчас штраф за незаконную парковку на месте для человека с инвалидностью составляет 60−100 необлагаемых минимумов. Законопроект предлагает поднять его до 300 минимумов. Это касается:

остановки или стоянки на местах для лиц с инвалидностью

создание препятствий водителям с инвалидностью или перевозящим человека с инвалидностью

незаконного использования опознавательного знака «Особа с инвалидностью»

безвозмездной парковки на таких местах лицами без соответствующего права

Чиновники, ответственные за содержание парковок, в случае нарушений требований по обустройству мест для лиц с инвалидностью будут платить от 100 до 500 минимумов вместо нынешних 60−100.

Полиция получит право эвакуировать автомобиль, незаконно занявший место для человека с инвалидностью. Протоколы и постановления об административных взысканиях могут оформляться в электронной форме.

Напомним

Как уже сообщал Минфин, штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью вырастет до 5100 гривен. Кроме того, введены новые требования к водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим людей с инвалидностью. Для них обязательно использование опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» и информации о наличии инвалидности в форме QR-кода.