Лифты, укрытие и защита от шума: какие изменения готовят для новых домов в Украине

В Украине готовится обновление государственных строительных норм для жилых домов. Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины приступило к подготовке изменений к ДБН В.2.2−15:2019 «Жилые дома. Основные положения», которые должны учесть современные требования к безопасности, доступности и комфорту жилья.

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Ведомство уже утвердило техническое задание для подготовки изменений к строительным нормам. Обновление касается архитектурных решений, инженерного оборудования, пожарной безопасности, безбарьерности, а также защиты жителей от шума и вибрации.

По словам заместителя министра по восстановлению Натальи Козловской, новые требования должны привести украинские стандарты в соответствие с современными потребностями и европейскими подходами. Кроме того, изменения должны учитывать развитие цифровой инфраструктуры и создать условия для реализации будущих проектов социального жилья.

Какие требования к жилым домам планируют изменить

Обновленные ДБН предполагают изменения в нескольких ключевых областях:

Безбарьерность. В нормах уточняются требования к доступности домов для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Речь идет об обустройстве входов, внутренних маршрутов, пандусов, перил, средств навигации и доступа к информации. Планировка домов и территорий. Будут уточнены правила размещения общественных помещений в жилых домах, а также требования к придомовым территориям, в частности, относительно автостоянок, велосипедных парковок и других элементов. Пожарная сохранность. Планируют детализировать требования к путям эвакуации, в том числе для людей, передвигающихся на колесных креслах. Также определят, в каких случаях домам высотой до 26,5 м достаточно одной лестничной клетки, а когда нужны две. Лифты и инженерные системы. Обновление должно установить более четкие требования к размерам лифтовых холлов и кабин, а также к лифтам, которые используются для эвакуации или перевозки людей с инвалидностью. Отдельно урегулируют вопросы сообщения жилых этажей с подземными помещениями, где могут располагаться укрытия. Защита от шума. В строительные нормы планируют добавить отдельные требования по шумоизоляции и защите от вибраций. Это должно относиться, в частности, к помещениям в жилых домах, где расположены общественные объекты с потенциально повышенным уровнем шума.

В настоящее время идет подготовка первой редакции проекта изменений к ДБН. После завершения разработки, документ должен пройти необходимые процедуры перед утверждением новых требований.

Как уже сообщал Минфин, исследователи Совместного исследовательского центра ЕС (JRC) впервые составили глобальную карту зданий, которые труднее всего отапливать зимой и охлаждать летом.

Вывод оказался неутешительным: 48 миллионов человек уже сейчас живут в домах, не отвечающих окружающим их климатическим условиям. К концу столетия эта цифра может возрасти в два-три раза.