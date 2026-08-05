Ипотека в Испании: сколько денег нужно иметь для покупки жилья в 2026 году

Украинцы, проживающие в Испании все чаще рассматривают возможность покупки собственного жилья в кредит . По информации Bravosestate , получить ипотеку могут не только граждане страны или владельцы постоянного места жительства, но и нерезиденты.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Сам факт пребывания во временной защите не является основанием для отказа в кредитовании. Впрочем, статус заемщика оказывает непосредственное влияние на максимальную сумму финансирования. Как правило, банки готовы предоставить налоговым резидентам Испании до 80% стоимости основного жилья, тогда как для нерезидентов этот показатель чаще составляет 60−70%.

В то же время, важно учитывать, что банк рассчитывает размер кредита не всегда от цены, указанной в договоре купли-продажи. За основу берется меньшая из двух величин — рыночная стоимость, определенная оценщиком, или фактическая цена объекта.

К примеру, если квартира продается за 300 тыс. евро, а эксперт оценил ее в 270 тыс. евро, именно последняя сумма может стать базой для расчета ипотеки.

Какой начальный капитал понадобится

Покупателю нужно иметь не только средства на первый взнос, но и отдельный резерв для уплаты налогов и сопутствующих расходов на оформление сделки. В зависимости от региона и типа недвижимости, они могут составлять примерно 10−15% стоимости жилья.

Основные условия, которые следует учесть перед оформлением ипотеки:

При покупке квартиры за 300 тыс. евро за финансирование 60% нужно иметь около 120 тыс. евро собственных средств плюс расходы по оформлению, а за финансирование 80% — около 60 тыс. евро плюс дополнительные расходы. Банки оценивают не только уровень дохода, но и его стабильность, официальное подтверждение и общую кредитную нагрузку семьи. Общая сумма ежемесячных выплат по кредитам обычно не должна превышать примерно 30−40% чистого семейного дохода. Для подтверждения платежеспособности могут потребоваться налоговые декларации, трудовой договор, банковские выписки и сертификат налогового резидентства.

Отдельно в Испании действуют государственные программы гарантий, которые могут помочь существенно снизить собственный вклад. Общенациональная программа ICO доступна для граждан в возрасте до 35 лет и семей с несовершеннолетними детьми, которые отвечают установленным критериям дохода, срока проживания в стране и стоимости жилья.

В регионе Валенсия также работает специальная программа IVF для покупателей-иностранцев в возрасте до 45 лет.

В то же время, даже при наличии государственной гарантии окончательное решение о выдаче ипотеки банк принимает после оценки финансового состояния заемщика. Это означает, что гарантия увеличивает шансы на получение кредита, но не отменяет проверку платежеспособности.

Напоминаем

Минфин уже рассказывал об условиях аренды двухкомнатной квартиры в разных странах Европы. Разница между самыми дорогими и дешевыми столицами — семикратная. Абсолютным лидером является Женева, где за двухкомнатную квартиру нужно заплатить €3350 в месяц.

Жилье остается наибольшей статьей расходов для европейских домохозяйств: вместе с коммуналкой оно забирает почти четверть семейного бюджета (23,6%)