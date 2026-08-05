В Украине меняют правила ввоза смартфонов: что означает обязательное декларирование IMEI

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По его словам, нововведение должно стать одним из главных шагов по легализации украинского рынка смартфонов. Ожидается, что оно поможет значительно уменьшить объем «серого» импорта и увеличить поступления в государственный бюджет. По оценке Бюро экономической безопасности (БЭБ) дополнительные доходы могут превысить 5 млрд грн в год.

Сейчас при таможенном оформлении IMEI мобильных телефонов не фиксируется. Поэтому государственные органы не имеют возможности отследить путь конкретного устройства с момента ввоза в Украину до его продажи конечному покупателю.

Как будет работать новая система

Первым этапом станет обязательное указание IMEI при импорте смартфонов. В дальнейшем этот идентификационный номер планируется отображать также в фискальном чеке при продаже.

По словам Артема Шевченко, над реализацией следующего этапа уже работает БЭБ совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

После завершения внедрения система обязана обеспечить возможность отследить путь каждого мобильного телефона: от пересечения государственной границы до приобретения покупателем. Это позволит сопоставлять данные таможенного оформления и продаж.

Команда «Цитрус» принимала участие в государственных консультациях по техническим аспектам реализации этой инициативы и механизмов ее практического запуска.

Именно так, по моему мнению, и должна работать современная система контроля — не из-за дополнительных проверок бизнеса, а из-за прозрачной цифровой прослеживаемости каждого устройства, — отметил Шевченко.

Предполагается, что IMEI, указанный при импорте, должен соответствовать IMEI, указанному в фискальном чеке. По замыслу инициаторов это должно существенно ограничить возможности продажи смартфонов, ввезенных в Украину с нарушением таможенных правил.

Напомним

Минфин писал, что в некоторых странах iPhone 17 Pro стоит вдвое дороже, чем в США. И первое место в рейтинге самых дорогих стран заняла Турция, где смартфон продается за €2 222. Это объясняется тем, что даже если покупатель приобретет iPhone в США, по возвращении домой ему придется заплатить сбор за регистрацию IMEI в размере 54 258 турецких лир (около €1 047 или $1147). Это всего на $34 меньше, чем стоит сам смартфон в США.

Так что в турецких магазинах стоимость регистрации сразу закладывается в прайс-лист.