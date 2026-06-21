Судебная реформа как билет в ЕС: что Украина уже сделала и что еще предстоит сделать

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То есть без независимых и добропорядочных судов прогресс в экономике, безопасности или любой другой сфере не гарантирует успешного завершения переговоров.

Что уже сделано

Украина успела сделать немало. Перезапущен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. К отбору привлекли международных экспертов, что явилось временным, но действенным инструментом повышения доверия к процессу. Создана Служба дисциплинарных инспекторов, которая должна разблокировать рассмотрение жалоб на судей. Разработана Дорожная карта по верховенству права с конкретными индикаторами и сроками. Введены электронные судейские досье и автоматизация процедур в ВККС.

Показательно, что Британские судьи отмечают: уровень публичности украинских судейских конкурсов с прямыми трансляциями собеседований и открытыми вопросами является беспрецедентным и недостижимым для многих стран ЕС.

Но этого критически мало, чтобы украинская судебная система считалась независимой, а судьи — добродетельными.

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Что требует Брюссель сделать до 2027 года

Несмотря на прогресс, требования остаются жесткими:

завершить масштабную квалификационную оценку судейского корпуса

заполнить вакансии в Верховном и Конституционном судах

сформировать Службу дисциплинарных инспекторов исключительно на конкурсной основе

решить не менее 50% «старых» дисциплинарных производств до конца 2026 года

провести аудит дел в судах и усовершенствовать систему кассационных фильтров

имплементировать рекомендации GRECO по прозрачности и предотвращению коррупции

Все эти требования отражены в Плане действий по Украине, Дорожной карте по обеспечению верховенства права. Но украинские законодатели, к сожалению, игнорируют большинство конкретных требований, предпочитая формальные правила и шаги, которые больше напоминают маркетинговые кампании. В результате главная европейская реформа была заменена ее имитацией.

Главное, на чем настаивает ЕС, не новые законы, а реальные результаты. Дисциплинарная практика должна быть пропорциональна: тяжесть санкции должна соответствовать тяжести проступка. Ситуация, когда за мелкое нарушение судью увольняют, а за систематические злоупотребления в лучшем случае выносят выговор, неприемлема. Это фундамент, без которого все остальное просто не будет держаться.

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