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2 августа 2026, 17:18 Читати українською

Украинцев предупредили: из-за налогового долга ГНС может изменить назначение вашего платежа

Если у плательщика есть налоговый долг, он не может самостоятельно решить, какой именно налог платить в первую очередь. Даже если в платежке указано иное назначение платежа, Государственная налоговая служба автоматически направит деньги на погашение старейшей задолженности. На это обратила внимание ГНС, объяснив порядок, предусматриваемый Налоговым кодексом Украины.

Если у плательщика есть налоговый долг, он не может самостоятельно решить, какой именно налог платить в первую очередь.

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Практически это значит, что наличие даже маленького налогового долга может поменять назначение хоть какого последующего платежа. Пока долг не будет погашен, средства не будут зачислены в счет новых налоговых обязательств, даже если именно это хотел сделать плательщик.

Как работает этот механизм

Как объясняют в налоговой, если у человека или предприятия есть налоговый долг, все последующие платежи в первую очередь пойдут именно на его погашение. Причем они засчитываются по очередности возникновения долга — от самого старого до нового.

К примеру, если плательщик хочет уплатить текущий налог на добавленную стоимость, но в то же время имеет просроченную задолженность по военному сбору, ГНС сначала закроет старый долг. Только после этого денежные средства могут быть направлены на текущие налоговые обязательства.

Есть только одно важное исключение. Закон позволяет направлять средства в первую очередь на:

  • выплату заработной платы;
  • уплату единого социального взноса (ЕСВ).

В этих случаях выплата зарплаты и ЕСВ имеет приоритет даже при наличии другого налогового долга.

После того, как долг начинают погашать, деньги также распределяются в определенной законом последовательности. Первоначально погашается основная сумма налогового обязательства. Если она полностью закрыта, средства автоматически направляются на штрафы. И только после этого — на пеню.

Если плательщик в платежной инструкции не указал нужную очередность или сделал это вопреки требованиям Налогового кодекса, налоговая самостоятельно перечислит средства в установленном законом порядке.

Поэтому плательщикам, имеющим налоговую задолженность, следует регулярно проверять ее состояние перед осуществлением новых платежей. Иначе может возникнуть ситуация, когда человек сочтет, что уже уплатил текущий налог, хотя фактически эти деньги были использованы для погашения более старого долга.

В результате текущее налоговое обязательство останется неуплаченным и может превратиться в налоговый долг.

Напомним

Мы уже сообщали, что НБУ изменил правила принудительного списания средств со счетов. С 1 августа обновлен порядок списания средств налогоплательщиков без их согласия. Соответствующее постановление № 83 уже вступило в силу. Банки имеют месяц на приведение своей работы в соответствие с новыми требованиями.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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