Май 2026 года оказался очередным неудачным месяцем для централизованных криптовалютных бирж (CEX). Их совокупный объем торгов на спотовых и деривативных рынках сократился на 3,45% до $4,41 трлн. Это самый низкий показатель с сентября 2024 г. и уже четвертое месячное снижение подряд. Об этом сообщает CoinDesk
Объемы торгов на криптобиржах упали до минимума с сентября 2024 года, но RWA бьют рекорды
► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
Главные причины заключаются в геополитической напряженности и оттоке инвесторов в акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Крипторинок проигрывает конкуренцию AI-хайпу на всех фондовых площадках.
Спотовый рынок просел сильнее всех: объемы упали на 4,68% до $963 млрд — самый слабый месячный результат с октября 2023 года.
Рынок деривативов держался лучше: снижение составило всего 3,11%, до $3,45 трлн.
Как следствие, доля деривативов в общем объеме торгов выросла до 78,2% — максимум с сентября 2023 года.
Читайте также: Биткоин пять месяцев торгуется ниже себестоимости добычи: майнеры в отчаянии
Кто выиграл и кто проиграл в борьбе за долю рынка
На спотовом рынке заметно перераспределение долей между биржами. Общее сокращение объемов не помешало отдельным площадкам укрепить позиции.
Лидеры по приросту доли в мае:
- Gate — +0,66 п.п., до 4,55%
- OKX — +0,66 п.п., до 4,92%
- Binance — удержала лидерство с долей 25,9%, несмотря на общий спад
Больше всего потеряла BingX: минус 0,96 процентного пункта, доля упала до 1,46% — самый плохой результат месяца среди всех крупных площадок.
На рынке деривативов картина несколько иная: несмотря на сокращение объемов торгов, открытый интерес вырос на 2,55% — до $108 млрд. Это свидетельствует о том, что трейдеры не закрывают позиции, а ожидают разворота.
Тройка лидеров по открытому интересу:
- Binance — 22,6%
- BitMEX — 11,1%
- Gate — 10,8%
Примечательно, что Gate вошла в топ-3 сразу в двух категориях — и по приросту спотовой доли, и по открытому интересу в деривативах. Это может свидетельствовать о системном укреплении позиций биржи на фоне трудностей конкурентов.
Читайте также: Почему падает крипта и к чему готовиться ее поклонникам в Украине
RWA-фьючерсы идут против тренда и устанавливают рекорды
На фоне общего спада выделяется один сегмент, двигающийся в обратном направлении. Это бессрочные фьючерсы на реальные активы (RWA). Их объем торгов вырос на 10,4% до $211 млрд, установив новый исторический максимум.
Лидер категории — Binance с долей 55,7%, на втором месте Hyperliquid с 28,9%.
Еще одна положительная новость — фьючерсы на децентрализованных биржах (DEX) прервали шестимесячную серию падения. Объемы выросли на 7,64% до $596 млрд, а доля DEX-фьючерсов в общем объеме деривативов достигла 14,7%. Первый рост за семь месяцев — сигнал, который участники рынка вряд ли проигнорируют.
То есть централизованные биржи продолжают терять доходы под давлением макроэкономических факторов, а нишевые сегменты, RWA и DEX-фьючерсы демонстрируют рост и могут стать точками восстановления для всего рынка.
Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»
Комментарии