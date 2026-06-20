Объемы торгов на криптобиржах упали до минимума с сентября 2024 года, но RWA бьют рекорды

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Главные причины заключаются в геополитической напряженности и оттоке инвесторов в акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Крипторинок проигрывает конкуренцию AI-хайпу на всех фондовых площадках.

Спотовый рынок просел сильнее всех: объемы упали на 4,68% до $963 млрд — самый слабый месячный результат с октября 2023 года.

Рынок деривативов держался лучше: снижение составило всего 3,11%, до $3,45 трлн.

Как следствие, доля деривативов в общем объеме торгов выросла до 78,2% — максимум с сентября 2023 года.

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Кто выиграл и кто проиграл в борьбе за долю рынка

На спотовом рынке заметно перераспределение долей между биржами. Общее сокращение объемов не помешало отдельным площадкам укрепить позиции. Лидеры по приросту доли в мае: Gate — +0,66 п.п., до 4,55%

OKX — +0,66 п.п., до 4,92%

Binance — удержала лидерство с долей 25,9%, несмотря на общий спад Больше всего потеряла BingX: минус 0,96 процентного пункта, доля упала до 1,46% — самый плохой результат месяца среди всех крупных площадок. На рынке деривативов картина несколько иная: несмотря на сокращение объемов торгов, открытый интерес вырос на 2,55% — до $108 млрд. Это свидетельствует о том, что трейдеры не закрывают позиции, а ожидают разворота. Тройка лидеров по открытому интересу: Binance — 22,6%

BitMEX — 11,1%

Gate — 10,8% Примечательно, что Gate вошла в топ-3 сразу в двух категориях — и по приросту спотовой доли, и по открытому интересу в деривативах. Это может свидетельствовать о системном укреплении позиций биржи на фоне трудностей конкурентов. Читайте также: Почему падает крипта и к чему готовиться ее поклонникам в Украине RWA-фьючерсы идут против тренда и устанавливают рекорды

На фоне общего спада выделяется один сегмент, двигающийся в обратном направлении. Это бессрочные фьючерсы на реальные активы (RWA). Их объем торгов вырос на 10,4% до $211 млрд, установив новый исторический максимум.

Лидер категории — Binance с долей 55,7%, на втором месте Hyperliquid с 28,9%.

Еще одна положительная новость — фьючерсы на децентрализованных биржах (DEX) прервали шестимесячную серию падения. Объемы выросли на 7,64% до $596 млрд, а доля DEX-фьючерсов в общем объеме деривативов достигла 14,7%. Первый рост за семь месяцев — сигнал, который участники рынка вряд ли проигнорируют.

То есть централизованные биржи продолжают терять доходы под давлением макроэкономических факторов, а нишевые сегменты, RWA и DEX-фьючерсы демонстрируют рост и могут стать точками восстановления для всего рынка.

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