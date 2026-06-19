В США эмитентов стейблкоинов приравняют к финучреждениям и обяжут проверять клиентов

Федеральная резервная система США (ФРС) совместно с ведущими американскими финансовыми регуляторами разработала проект новых правил, существенно усиливающих надзор за эмитентами стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к доллару . В частности, компании, выпускающие стейблкоины, обяжут внедрять программы идентификации клиентов (CIP) по строгим банковским стандартам.

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Законодательная основа

Обнародованная инициатива является первым шагом в реализации ключевых положений закона GENIUS Act, принятого в США в июле 2025 года.

Согласно документу, разрешенные эмитенты платежных стейблкоинов (PPSI) с недавних пор будут официально рассматриваться как полноценные финансовые учреждения в рамках Закона о банковской тайне (BSA). Это налагает на них прямое обязательство жестко выполнять нормы борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «знай своего клиента» (KYC).

«Обязательства по этому предложению абсолютно соразмерны действующим требованиям CIP для других классических финансовых институций — банков, брокеров-дилеров, паевых инвестиционных фондов и товарных брокеров», — подчеркивают регуляторы.

Как будут работать новые правила проверки

Криптокомпании будут обязаны разработать собственные процедуры на основе оценки рисков для верификации лиц при открытии счетов.

Обязательный пакет проверки будет включать:

Сбор и подробную проверку персональных данных: полное имя, адрес проживания, дата рождения и уникальный идентификационный номер пользователя.

Автоматическая сверка данных клиентов с государственными списками лиц, связанных с терроризмом.

Новые фискальные требования создают единое регуляторное поле на рынке: они будут распространяться как на находящихся под непосредственным федеральным надзором эмитентов, так и на квалифицированные компании, деятельность которых контролируется исключительно на уровне отдельных штатов.

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Цель регуляторов — борьба с обходом санкций

Такой шаг отражает намерение властей США минимизировать риски незаконного финансирования из-за стейблкоинов, популярность которых стремительно растет в сферах платежей, торговли и сохранения капитала. Распространяя банковские правила идентификации на криптосекторе, чиновники стремятся перекрыть каналы для отмывания средств, финансирования терроризма и обхода международных санкций.

В то же время в ФРС добавили, что создание этой нормативной базы направлено на укрепление целостности рынка цифровых активов, сохраняя при этом пространство для развития ответственных технологических инноваций.

Что дальше

Этот проект является частью более глобальной реформы GENIUS Act, которая также будет регулировать выдачу лицензий криптокомпаниям, требования к обеспечению их резервов, стандартам капитала и управлению рисками. Публичное обсуждение предложения продлится в течение 60 дней после его официальной публикации в Федеральном реестре США, после чего правила начнут вступать в силу.

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Напомним

«Минфин» писал, что 18 июля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исторический закон GENIUS Act, который вводит четкое регулирование для стейблкоинов. Это первый масштабный закон в США, устанавливающий правовую базу этой категории криптоактивов.