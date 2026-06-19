Украинцы накопили рекордный объем наличности на руках: эксперт пояснил, причины

Объем наличных денег на руках населения (денежный агрегат М0) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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В то же время доля наличных средств по всей денежной массе в экономике (агрегат М3) выросла до 6-месячного максимума и сейчас составляет 22,3%.

Эксперт проанализировал текущую ситуацию и в комментарии для Минфина выделил несколько ключевых факторов, влияющих на такую динамику.

Шевчишин отметил, что сам по себе объем наличных денег в обычных условиях почти всегда увеличивается. Это естественный процесс, поскольку есть инфляция, а гривна обеспечивает товарооборот, в том числе наличные деньги.

Если сравнивать показатели с периодом до полномасштабного вторжения, то в конце января 2022 года в обращении находилось 583,5 млрд грн, так что нынешние 911,95 млрд грн означают рост на 56%.

Несмотря на то, что прирост наличных денег кажется значительным, суммарное количество средств в экономике (М3) с начала большой войны выросло вдвое. И это произошло даже при оккупации части территорий и масштабной миграции населения за границу.

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Почему спрос на гоготвку подскочил именно в мае?

Ускорение темпов накопления наличных денег на руках у населения в конце весны аналитик связывает с двумя основными факторами:

Сезонный тренд: Майский скачок частично обусловлен сезонностью, когда активизируется розничная торговля на местах. Однако эксперт добавил, что в этот раз объемы превысили привычные для этого периода показатели.

Давление финмониторинга: Другая причина — усиление финансового мониторинга при проведении банковских операций. Желание избежать жестких проверок со стороны банков заставляет часть бизнеса и граждан переводить расчеты в кэш.

Аналитик также упомянул недавние громкие штрафные санкции Национального банка Украины в отношении популярных терминальных сетей EasyPay и City24, которые в начале июня попали под ограничения из-за подозрений в отмывании средств.

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По словам Шевчишина, этот скандал потенциально может стимулировать дальнейший рост наличного обращения в июне. Однако на майскую статистику этот фактор еще не успел повлиять.