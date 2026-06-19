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19 июня 2026, 9:01 Читати українською

Украинцы накопили рекордный объем наличности на руках: эксперт пояснил, причины

Объем наличных денег на руках населения (денежный агрегат М0) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Наличные на руках украинцев установили исторический рекорд: что стоит за ростом
Фото: НБУ

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В то же время доля наличных средств по всей денежной массе в экономике (агрегат М3) выросла до 6-месячного максимума и сейчас составляет 22,3%.

Эксперт проанализировал текущую ситуацию и в комментарии для Минфина выделил несколько ключевых факторов, влияющих на такую динамику.

Шевчишин отметил, что сам по себе объем наличных денег в обычных условиях почти всегда увеличивается. Это естественный процесс, поскольку есть инфляция, а гривна обеспечивает товарооборот, в том числе наличные деньги.

Если сравнивать показатели с периодом до полномасштабного вторжения, то в конце января 2022 года в обращении находилось 583,5 млрд грн, так что нынешние 911,95 млрд грн означают рост на 56%.

Несмотря на то, что прирост наличных денег кажется значительным, суммарное количество средств в экономике (М3) с начала большой войны выросло вдвое. И это произошло даже при оккупации части территорий и масштабной миграции населения за границу.

Читайте также: Украинцы массово берут кредиты: майский прирост стал вторым самым большим в истории

Почему спрос на гоготвку подскочил именно в мае?

Ускорение темпов накопления наличных денег на руках у населения в конце весны аналитик связывает с двумя основными факторами:

  • Сезонный тренд: Майский скачок частично обусловлен сезонностью, когда активизируется розничная торговля на местах. Однако эксперт добавил, что в этот раз объемы превысили привычные для этого периода показатели.
  • Давление финмониторинга: Другая причина — усиление финансового мониторинга при проведении банковских операций. Желание избежать жестких проверок со стороны банков заставляет часть бизнеса и граждан переводить расчеты в кэш.

Аналитик также упомянул недавние громкие штрафные санкции Национального банка Украины в отношении популярных терминальных сетей EasyPay и City24, которые в начале июня попали под ограничения из-за подозрений в отмывании средств.

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По словам Шевчишина, этот скандал потенциально может стимулировать дальнейший рост наличного обращения в июне. Однако на майскую статистику этот фактор еще не успел повлиять.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
TAN72
TAN72
19 июня 2026, 9:21
#
Кеш рулит😂
+
0
Три літри
Три літри
19 июня 2026, 9:40
#
НБУ впевнено йде до своєї мети
+
+12
youknow
youknow
19 июня 2026, 10:02
#
«…нещодавні гучні штрафні санкції НБУ щодо…термінальних мереж EasyPay та City24, які на початку червня потрапили під обмеження через підозри у відмиванні коштів." — через ПІДОЗРИ… дивно. якщо я підозрюю (згідно фактів, їх очевидних дій) чиновників, депутатів, держоргани управління — чому їх не штрафують, не накладають санкції, не обмежують? дискримінація та якесь «царювання»
+
+54
BigBend
BigBend
19 июня 2026, 10:48
#
Податків захотіли більше? Подивимось, хто розумніше.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
19 июня 2026, 13:09
#
Ти вже недавно погрожувала що «долар впаде» і всі хто його купував, а не підтримував війну програють — нічого не вийшло, курс ~45. Тепер податками лякаєш людей?
+
0
BigBend
BigBend
19 июня 2026, 13:11
#
Русня не може в перекладач. Палитесь, московські воші.
+
0
BigBend
BigBend
19 июня 2026, 13:11
#
Русня не може в перекладач. Палитесь, московські воші.
+
0
angelvet
angelvet
19 июня 2026, 11:52
#
Якщо розділити цю суму на все населення України (наприклад 30 мільйонів) то буде по 675$ на людину. І справді історичний рекорд)
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
19 июня 2026, 13:07
#
Ця цифра — середня температура по лікарні, вона нічого не показує. На жаль в одних мільйони, а в більшості нулі!
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