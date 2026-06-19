«Дія» вводит услугу онлайн-развода: как принять участие в бета-тесте

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит оформить расторжение брака полностью онлайн без визитов в ЗАГС. Сейчас ведомство ищет пары добровольцев для тестирования услуги перед ее официальным запуском.

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Как будет работать сервис

Будущий инструмент охватывает весь процесс развода: от подачи заявления до получения свидетельства о расторжении брака. Вместо личного посещения государственного учреждения супруги будут участвовать в трехсторонней видеоконференции с регистратором — и все.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно заполнить специальную форму на сайте Минцифры. После регистрации участники получат электронное письмо с последующими инструкциями. Далее предусмотрен законом обязательный срок ожидания, после которого состоится пвторная видеоконференция и официальная регистрация развода.

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Кто может принять участие

К тестированию допускаются совершеннолетние граждане Украины при условии, что оба супруга имеют:

верифицированный РНОКПП;

ID-карту или загранпаспорт в «Дії»;

актовая запись о браке в приложении;

отсутствие общих несовершеннолетних детей.

Свидетельство о расторжении брака будет доставляться только в пределах Украины и будет вручаться лично.

От свадьбы до развода.

Стоит напомнить, что подать заявление о браке через «Дію» можно уже более двух лет. Сервис позволяет выбрать место, время и формат церемонии, оплатить сбор и подписать документы электронной подписью. В общем, процесс занимает до 15 минут. После этого обоим партнерам остается только прийти в ЗАГС в день свадьбы.

Ранее будущие супруги были вынуждены вместе появляться в государственное учреждение, вручную заполнять бумажные бланки, проходить проверку и повторно приходить для обсуждения деталей церемонии. Цифровизация существенно упростила данную процедуру.

Теперь Минцифры делает логичный следующий шаг — переводит в онлайн и обратный процесс. «Ваши отзывы помогут сделать сервис максимально удобным перед запуском», — отметили в министерстве.

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