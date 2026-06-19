«Дія» вводит услугу онлайн-развода: как принять участие в бета-тесте

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2026, 8:50 Читати українською

«Дія» вводит услугу онлайн-развода: как принять участие в бета-тесте

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит оформить расторжение брака полностью онлайн без визитов в ЗАГС. Сейчас ведомство ищет пары добровольцев для тестирования услуги перед ее официальным запуском.

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает новый сервис в приложении «Дія», который позволит оформить расторжение брака полностью онлайн без визитов в ЗАГС.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как будет работать сервис

Будущий инструмент охватывает весь процесс развода: от подачи заявления до получения свидетельства о расторжении брака. Вместо личного посещения государственного учреждения супруги будут участвовать в трехсторонней видеоконференции с регистратором — и все.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно заполнить специальную форму на сайте Минцифры. После регистрации участники получат электронное письмо с последующими инструкциями. Далее предусмотрен законом обязательный срок ожидания, после которого состоится пвторная видеоконференция и официальная регистрация развода.

Читайте также: Число резидентов Дія City удвоилось в 2025 году

Кто может принять участие

К тестированию допускаются совершеннолетние граждане Украины при условии, что оба супруга имеют:

  • верифицированный РНОКПП;
  • ID-карту или загранпаспорт в «Дії»;
  • актовая запись о браке в приложении;
  • отсутствие общих несовершеннолетних детей.

Свидетельство о расторжении брака будет доставляться только в пределах Украины и будет вручаться лично.

От свадьбы до развода.

Стоит напомнить, что подать заявление о браке через «Дію» можно уже более двух лет. Сервис позволяет выбрать место, время и формат церемонии, оплатить сбор и подписать документы электронной подписью. В общем, процесс занимает до 15 минут. После этого обоим партнерам остается только прийти в ЗАГС в день свадьбы.

Ранее будущие супруги были вынуждены вместе появляться в государственное учреждение, вручную заполнять бумажные бланки, проходить проверку и повторно приходить для обсуждения деталей церемонии. Цифровизация существенно упростила данную процедуру.

Теперь Минцифры делает логичный следующий шаг — переводит в онлайн и обратный процесс. «Ваши отзывы помогут сделать сервис максимально удобным перед запуском», — отметили в министерстве.

Читайте также: Действие Wallet протестовали на совместимость с похожими системами 6 стран: что это даст украинцам

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Apache
Apache
19 июня 2026, 13:09
#
Хоть что-то полезное придумали)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами