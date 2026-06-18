Министерство юстиции США расследует транзакции банков Уолл-стрит, связанные с верховным лидером Ирана

Министерство юстиции США расследует, каким образом верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сформировал глобальный инвестиционный портфель с участием американских банков. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированных чиновников.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расследование является частью масштабной проверки подозрения в отмывании средств и коррупции. Следователи изучают транзакции находящихся под контролем Хаменеи компаний, а также роль американских финансовых учреждений в этих операциях.

По данным Bloomberg, среди находящихся в поле зрения следствия банков находятся JPMorgan Chase и Citigroup .

JPMorgan и Министерство юстиции не ответили на запросы журналистов о комментариях, Citigroup от комментариев вообще отказалась.

Агентство отмечает, что сам факт расследования не означает автоматического предъявления обвинений. Основное внимание следователей сосредоточено на Хаменее, а не на банках.

Напомним, что Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате авиаудара США и Израиля. Верховный лидер имеет решающее слово по ключевым государственным вопросам — внешней политике и ядерной программе страны. Но где именно сейчас он прячется, никто не знает.

Читайте также: Роберт Кийосаки объявил стейблкоины «главной ставкой Уолл-стрит»