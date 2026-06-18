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18 июня 2026, 17:38 Читати українською

В Украине хотят запретить вакансии без указания зарплаты

В Кабинет Министров Украины поступило обращение с предложением обязать работодателей и рекрутинговые платформы указывать размер заработной платы или ее диапазон в каждой вакансии. Публикацию объявлений без данной информации предлагают признать правонарушением.

В Кабинет Министров Украины поступило обращение с предложением обязать работодателей и рекрутинговые платформы указывать размер заработной платы или ее диапазон в каждой вакансии.

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Почему это стало серьезной проблемой

Формулировка типа «зарплата по результатам собеседования» или «ориентируемся на пожелания кандидата» авторы петиции считают инструментом скрытой дискриминации. Такой подход дает возможность предлагать разным людям разную зарплату за одинаковую работу в зависимости от того, насколько уверенно кандидат ведет переговоры.

Особенно уязвимы в этой ситуации женщины и молодые специалисты: из-за психологических и социальных факторов они чаще занижают финансовые ожидания, а непрозрачность лишь усугубляет это неравенство.

Отдельной проблемой является пустое время. Соискатели проходят несколько этапов отбора, выполняют тестовые задания и только в конце узнают, что предложенная зарплата не соответствует их ожиданиям.

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Что предлагают изменить

Петиция № 41/010153−26эп предусматривает внесение изменений в законы «О рекламе» и «О занятости населения». Онлайн-платформы для поиска работы предлагают обязать сделать поле «Заработная плата» обязательным. Требуется, чтобы без его заполнения разместить вакансию было бы невозможно.

Инициатива согласуется с европейской практикой. В ЕС уже действует Директива о прозрачности оплаты труда, требующая от работодателей сообщать кандидатам об уровне вознаграждения еще до собеседования.

Авторы обращения подчеркивают: как страна-кандидат на вступление в ЕС, Украина должна внедрять эти стандарты уже сейчас, не дожидаясь формального членства.

По мнению инициаторов, когда мы требуем прозрачности зарплат, мы одновременно требуем уважения к кандидатам и честной конкуренции на рынке труда, где существенный дефицит кадров.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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